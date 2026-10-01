Alla vigilia della sfida con la Francia, il ct azzurro non si sbilancia sulla formazione: da valutare le condizioni di Kean. Zidane e Materazzi tornano sulla famigerata testata del 2006

Francia e Italia non è mai una sfida come tutte le altre. Con i “cugini” dall’altra parte delle Alpi, la rivalità è sempre ai massimi livelli, anche se quando si parla di calcio la distanza sembra essere ormai diventata molto più ampia rispetto a quella che separa i due paesi. Roberto Mancini prova a fare affidamento sulla fiducia acquistata dopo il successo in Turchia mentre Zidane torna sulla sua “interazione” con Materazzi.

Mancini presenta la gara con la Francia

Dopo la vittoria con la Turchia, l’Italia è chiamata a una trasferta decisamente più complicata. Contro la Francia di Zidane, Roberto Mancini avrà delle risposte importanti anche in chiave futura contro una delle squadre più forti e talentuose, ma il ct sembra non avere paura: “Sarà una sfida bellissima – ha detto a Sky – perché giochiamo contro una squadra piena di giocatori straordinari. Dovrebbe venire il raffreddore a tutti perché la Francia perda di livello. Noi cercheremo di provarsi e di fare bella figura. Zidane? In tre anni al Real Madrid ha vinto tre Champions poi ha aspettato la nazionale e penso che sia l’uomo giusto per guidarla”.

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“Donnarumma gioca sicuro”: la formazione

Dopo il Belgio e una sconfitta al “secondo” esordio che ha bruciato, Roberto Mancini ha cambiato tutto in vista della trasferta di Bursa e il cambio ha pagato. Stavolta però il ct non sembra intenzionato a fare un’altra mezza rivoluzione anche se quando si parla di formazioni resta molto abbottonato: “Donnarumma giocherà sicuramente, gli altri li valuteremo domani mattina per vedere come stanno. L’ultimo allenamento ci dirà se hanno recupero ma non abbiamo grandi dubbi. Kean ha riposato perché ha un po’ di problemi che si porta dietro da tempo, altrimenti avrebbe giocato anche l’ultima. E’ giovane, ha qualità fisiche importanti ed è un giocatore importante per noi”.

Il ct parla anche del caso Inacio che senza una presenza ufficiale con la nazionale maggiore potrebbe ancora essere “scippato” dal Brasile di Ancelotti: “Si deve formare, è ancora giovane e ci vuole un po’ di tempo. Deve allenarsi con noi e fare esperienza. Avrà delle possibilità e sarà importante per la nazionale ma con calma perché anche a Dortmund non ha giocato moltissimo”.

Zidane e Materazzi: che botta e risposta

E’ il momento di Francia-Italia e la mente corre immediatamente alla finale dei Mondiali del 2006, con la vittoria degli azzurri propiziata anche dalla famosa testata di Zidane a Materazzi. E alla vigilia del grande appuntamento, l’argomento non poteva restare nel cassetto. Zidane ne ha parlato nel corso della sua conferenza stampa: “Le immagini me lo ricordano sempre, vanno in onda dappertutto però non ho fatto solo questo. Ci sono immagini di me più belle, provo a concentrarmi su quelle positive. Non ne vado fiero ma non ho rimpianti. Materazzi? Non l’ho mai sentito”. E anche Materazzi è stato protagonista alla vigilia della sfida con la Francia con la sua partecipazione al Festival dello Sport: “La testata di Zidane? Ormai non credo ci sia nulla da dire, chiunque mi incontri per strada mi chiede ancora cosa gli avevo detto”.