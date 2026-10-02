Nel giorno di Francia-Italia, Mancini rinforza l’Under 21 di Baldini: Ahanor lascia Coverciano e raggiunge gli Azzurrini per lo scontro diretto con la Polonia

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L’Italia si riscopre più unita che mai. Ed è sicuramente un segnale importante, nonostante l’incertezza che aleggia sulla nuova era Malagò, acuita dalle dimissioni di Diana Bianchedi da capo delegazione della Nazionale dopo la polemica con il ministro dello Sport Abodi. Il futuro del numero uno della Figc si deciderà nei prossimi giorni, ma nel frattempo il gesto di Mancini nei confronti di Baldini dimostra quanto la Nazionale maggiore e l’Under 21 viaggino a braccetto. Già, nel giorno della trasferta in Francia contro i Blues di Zidane, sfida cruciale per il cammino dell’Italia in Nations League, arriva un rinforzo importante per gli Azzurrini in vista del big match per le qualificazioni all’Europeo del 2027 contro la Polonia.

L’Italia U21 si rinforza, il regalo di Mancini a Baldini: arriva Ahanor

Ahanor ha lasciato il raduno della Nazionale maggiore per unirisi all’Under 21 di Silvio Baldini. Il difensore era tra i nove Azzurri (Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Inacio, Kouadio, Mandragora, Pessina e Romano gli altri) che Mancini aveva deciso di lasciare a Coverciano per la trasferta di Parigi, così da gestire la rosa in vista della sfida di lunedì 5 ottobre contro la Turchia.

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Ma non farà parte del gruppo che affronterà la squadra (in crisi) di Montella. Dopo il successo per 1-0 dell’Italia U21 in Armenia, arrivato al 95’ con il gol del talento del Milan Cisse, infatti, Ahanor arriva a rinforzare il gruppo di Baldini che lunedì affronterà la Polonia a Pescara. La decisione di aggregarlo all’Under 21 è senza dubbio un esempio concreto di quanto le due squadre azzurre collaborino per il bene comune.

Qualificazioni agli Europei, perché è decisiva la sfida contro la Polonia

L’Italia Under 21 occupa la seconda posizione nel Gruppo E delle qualificazioni con 24 punti, a tre lunghezze di distanza dalla capolista Polonia, che ha battuto 3-0 la Svezia. Lo scontro diretto di lunedì 5 ottobre, dunque, mette in palio il primo posto nel girone. Ma all’Italia non basterà vincere per scavalcare i polacchi: dopo il 2-1 dell’andata, gli Azzurrini dovranno imporsi con almeno due gol di scarto per chiudere davanti a tutti perché al momento la differenza reti premia i biancorossi.

Il primo posto garantisce la qualificazione diretta alla fase finale dell’Europeo. Non è però l’unica possibilità per evitare gli spareggi: secondo il regolamento UEFA, oltre alle nove vincitrici dei gironi passa direttamente anche la migliore seconda classificata. Le altre otto seconde dovranno invece disputare i playoff di novembre. Ecco il motivo per cui per Baldini la partita contro la Polonia è decisiva.

Dall’Atalanta alla Premier League: l’ascesa di Ahanor

Quella di Ahanor è una crescita inarrestabile. Il difensore classe 2008 ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Genoa e si è imposto giovanissimo in Serie A. Nell’estate 2025 è passato all’Atalanta, che ha investito 20 milioni di euro per portarlo a Bergamo, dove ha raccolto 35 presenze complessive e un gol. In estate, poi, il trasferimento al Chelsea. I Blues, che dalla Dea hanno acquistato anche Palestra, hanno definito l’operazione sulla base di 45 milioni più bonus.

Ahanor è stato poi girato in prestito al Crystal Palace, club con cui ha collezionato tre presenze da titolare distribuite tra Premier, Europa League ed EFL Cup. Mancini lo ha subito voluto con sé nella Nazionale maggiore, ma nel momento del bisogno non ha esitato a ‘prestarlo’ all’Under 21 per raggiungere un obiettivo che contribuirebbe al rilancio del movimento calcistico italiano.

Filo diretto U21-Italia maggiore, il gol di Kayode e i giovani già pronti

Il passaggio di Ahanor all’Under 21 rientra nell’ambito di un rapporto sempre più stretto tra il gruppo di Baldini e quello di Mancini. E lo dimostra il gol segnato da Kayode nella vittoria dell’Italia in Turchia. Aalla vigilia della sfida con l’Armenia il tecnico di Massa ha raccontato che gli Azzurrini hanno seguito insieme la partita davanti alla televisione per poi esultare alla rete del loro ex compagno. “Ognuno di loro può fare il salto in su”, aveva spiegato il ct, sottolineando come al gruppo dell’Under 21 non manchi certo il talento. In effetti, elementi come Cisse, Ndour, Pisilli, Favasuli, Lulli, Liberali e Bartesaghi sono già nel mirino di Mancini per portare avanti la sua rivoluzione.