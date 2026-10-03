Francia-Italia, moviola: due rigori negati ai galletti, il fuorigioco di Kean ma che voleva Maignan?

La prova dell’arbitro Gil Manzano allo Stade de France di St.Denis in Nations League analizzata al microscopio, il fischietto ha ammonito 5 giocatori e ne ha espulso uno

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova difficile per Gil Manzano che spesso deve ricorrere alle maniere forti: 5 gialli e un rosso ma qualche dubbio sui due rigori chiesti dalla Francia. Vediamo che è successo allo Stade de France di St.Denis in Nations League

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Francia-Italia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 42′ Kean, che aveva fallito un gol clamoroso poco prima, segna Kean superando Maignan da pochi passi con il sinistro al termine di una mischia, ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco. Primo giallo al 54′, è per Fagioli che stende Cherki. Regolare al 55′ il gol su punizione di Olise ma stupisce non tanto la gioia di Zidane quanto l’esultanza di Maignan che urla ed alza il braccio come se avesse segnato. Valido anche il pari di Bastoni al 68′.

I rigori negati

Al 73′ Olise pennella per Doué che si inserisce in area e va giù sul contatto con Bastoni, per l’arbitro non c’è nulla. Al 74′ scoppia una mini-rissa: Kalulu e Moise Kean vengono alle mani. Anche Upamecano ha qualcosa da dire a Frattesi. Deve intervenire Gil Manzano che ammonisce Kean e Upemacano. All’82’ giallo per Vergara che stende Truffert. All’85’ Kean scappa sulla sinistra a Upamecano, che è costretto a trattenerlo per fermarlo: secondo giallo per il centrale del Bayern ed espulsione. Al 92′ ammonito Bastoni per un fallo su Camavinga. Al 93′ sempre Bastoni entra su Olise che cade in area. Per Gil Manzano è tutto ok. Dopo 4′ di recupero finisce 1-1

I precedenti con l’Italia

Gil Manzano vantava parecchi precedenti con i club italiani ma solo due con gli azzurri. Diresse Italia-Inghilterra a San Siro il 23 settembre 2022, quando c’era proprio il Mancio in panchina. Il match fu deciso da una splendida rete di Giacomo Raspadori nel secondo tempo. Quella vittoria permise all’Italia guidata di sperare nella qualificazione alla Final Four (poi ottenuta) e condannò l’Inghilterra alla retrocessione in Lega B. Successivamente lo spagnolo arbitrò il 20 novembre 2023 Ucraina-Italia per le qualificazioni agli Europei. La partita, giocata sul campo neutro di Leverkusen in Germania, era l’ultima e decisiva sfida della fase a gironi per l’accesso diretto alla competizione europea. Grazie al pareggio a reti bianche, l’Italia di Luciano Spalletti ha conquistato il secondo posto nel girone e il pass matematico per Euro 2024.

Le polemiche dell’Ucraina

La gara lasciò strascichi di accese polemiche per via di un episodio da moviola in pieno recupero. Al 93′, l’ucraino Mudryk cadde in area di rigore dopo un contatto molto rischioso con Bryan Cristante. Gil Manzano decise di far proseguire il gioco senza fischiare il penalty e il VAR non intervenne per correggerlo, una decisione che scatenò le durissime proteste della federazione e dei media ucraini.

Chi è l’arbitro Gil Manzano

Classe 1984, Jesús Gil Manzano ha debuttato nel massimo campionato spagnolo nel 2012 ed è entrato a far parte degli arbitri Fifa nel 2014. In carriera ha seguito 3 finali di diverse competizioni spagnole. Il fischietto spagnolo, a detta anche di ex colleghi, è considerato permaloso ma i numeri parlano per lui: ha debuttato in Liga a soli 28 anni e poco prima di compierne 30 è stato nominato internazionale, risultando il più giovane di sempre nel proprio Paese a raggiungere il traguardo.

Viene chiamato l’arbitro senza paura, fu il primo infatti a mostrare un cartellino rosso a Leo Messi, fresco pallone d’oro, nella finale della Supercoppa Spagnola del 2021 vinta dall’Athletic e a concedere tre rigori contro il Real Madrid in una stessa partita, nel 2020 contro il Valencia. Oltre che un arbitro affermato, Manzano è anche un signor studente: è infatti laureato in Scienze Ambientali all’Università di Salamanca, ha ottenuto due master (uno sulla prevenzione dei rischi sul lavoro e uno sulle risorse rinnovabili e l’ingegneria energetica) e sta proseguendo il percorso accademico alla facoltà di Psicologia.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 12 vittorie dei galletti, 9 pareggi e 20 successi azzurri

L’arbitro ha espulso un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Porras Ayuso e Cabañero con Munuera IV uomo, Cuadra Fernandez al Var e Gómez all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito 5 giocatori: Fagioli, Kean, Upamecano, Vergara, Bastoni, espulso Upamecano per doppia ammonizione.