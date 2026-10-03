Francia-Italia, Zidane non riesce proprio a parlar bene degli azzurri: la frecciata di Zizou

Zidane si è detto orgoglioso della prova della Francia, complimentandosi a modo suo con l'Italia, brava ad essersi difesa bene: un altro boccone amaro per Zizou contro gli azzurri

Mastica amaro Zinedine Zidane, che ha ritrovato l’Italia sul suo cammino a 20 anni di distanza dalla testata a Materazzi nella finale dei Mondiali del 2006. In un’altra veste ha sfidato gli azzurri, mancando la vittoria dopo due successi di fila di misura. Il commento post-partita di Zizou non lascia spazio ad altre interpretazioni: non l’ha presa bene, ma guarda al futuro con ottimismo.

Zizou, un altro boccone amaro

Un altro boccone amaro da mandare giù per Zinedine Zidane, che dopo due vittorie di fila nelle prime due partite da commissario tecnico della Francia, s’è dovuto accontentare di un pareggio contro l’Italia, amata e odiata dall’ex centrocampista della Juventus, tre volte campione d’Europa da allenatore del Real Madrid.

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Zidane e l’Italia non si incontravano dalla testata a Materazzi nella finale dei Mondiali del 2006, atto conclusivo della prestigiosa carriera di calciatore del campione francese. Ieri, alla prima gara casalinga sulla panchina dei Blues, davanti a oltre 70.000 spettatori, ha incassato il colpo di un pareggio che evidentemente sta stretto a Zizou.

La difesa dell’Italia e il rammarico di Zidane

Il ct francese non l’ha presa bene, senza fare troppi giri di parole. Lo dimostrano le dichiarazioni nel post-partita, quando complimentandosi con l’Italia per la prestazione offerta al Parco dei Principi, ha commentato con un “si è difesa bene”. Una puntualizzazione sulla gara accorta degli azzurri, che hanno rischiato poco in area, concedendo alla Francia soprattutto soluzioni dalla distanza, come la punizione dalla quale è scaturito l’1-0 di Olise.

“L’Italia ha fatto la sua partita, questa è l’Italia: può giocare male ogni tanto, ma anche bene. Ha vinto in Turchia e stasera (ieri, ndr) ha fatto la sua sua gara“, ha proseguito Zidane. Il rammarico sta soprattutto nel non aver capitalizzato le occasioni nella ripresa e aver subito il gol di Bastoni con una palla persa da Da Cunha: “Se hai la possibilità di segnare due volte lo devi fare, perché poi possono succedere queste cose“, conferma Zizou.

Francia, dove sono i gol? L’ottimismo di Zizou

Al di là dell’avversario e della sua partita, Zidane si è concentrato anche sulla prestazione della sua squadra, dicendosi contento per la qualità di gioco, ma assolutamente infelice per il risultato. In generale, “sono davvero molto orgoglioso dei miei giocatori”, ha commentato nel post-gara.

Rimane un dato significativo, che non appartiene soltanto a Zidane, ct francese solo da tre partite. I Blues non segnano nel primo tempo da sette partite: “Ci è mancata la capacità di incidere negli ultimi metri e non abbiamo sfruttato gli spazi stretti, invece lo abbiamo fatto bene a inizio ripresa“. L’altro dato interessante, che riguarda solo la Francia di Zidane, è il basso numero di reti segnate, tre in tre partite: “So che miglioreremo, ma oggi (ieri, ndr) Donnarumma è stato molto bravo“, ha concluso.