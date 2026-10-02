Gli Azzurri di Mancini cercano conferme dopo il 4-1 alla Turchia: allo Stade de France li attende la squadra di Zidane

Archiviata la goleada contro la Turchia, per l’Italia è già tempo di alzare ulteriormente il livello. La Nazionale di Mancini è attesa allo Stade de France di Saint-Denis, dove affronterà la Francia nella terza giornata del Gruppo 1 di Nations League. Gli Azzurri arrivano all’appuntamento dopo aver cancellato nel migliore dei modi il passo falso dell’esordio contro il Belgio. A Bursa è arrivato un netto 4-1 ai danni della Nazionale di Montella, risultato che ha restituito fiducia e soprattutto i primi tre punti del torneo alla squadra di Mancini. Dall’altra parte ci sarà però una Francia a punteggio pieno: due partite, due successi e nessun gol subito per la nuova Nazionale affidata a Zidane.

Francia-Italia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Francia-Italia si giocherà oggi, venerdì 2 ottobre 2026 allo Stade de France di Saint-Denis. Fischio d’inizio alle 20:45 per una delle sfide più attese della terza giornata di Nations League. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, permettendo dunque di seguire gratuitamente la Nazionale in televisione. Per chi preferisce la visione da smartphone, tablet, computer o smart TV, sarà disponibile anche la diretta streaming gratuita attraverso RaiPlay.

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Partita: Francia-Italia

Francia-Italia Competizione: Nations League

Nations League Data: venerdì 2 ottobre

venerdì 2 ottobre Orario: 20:45

20:45 Diretta TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay

Come ci arrivano le due squadre

La risposta dell’Italia dopo la sconfitta con il Belgio non poteva essere più convincente. Contro la Turchia gli Azzurri hanno ritrovato gol, intensità e soprattutto un gioco molto più fluido. Bastoni, Frattesi e Kayode hanno indirizzato la gara già nella prima parte dell’incontro, prima del definitivo 4-1 firmato da Pio Esposito nella ripresa. Una prestazione che ha permesso alla squadra di Mancini di agganciare il Belgio a quota tre punti. La vittoria ha inoltre consegnato al ct diverse indicazioni interessanti. Kayode ha sfruttato nel migliore dei modi la sua occasione sulla fascia destra, mentre l’intesa tra Sebastiano e Pio Esposito ha dato nuove soluzioni al reparto offensivo. Tra le note negative c’è invece l’infortunio di Raspadori, che ha lasciato il ritiro e non sarà disponibile per la gara di Parigi.

Il compito, questa volta, sarà decisamente più complicato. La Francia ha cominciato il nuovo corso targato Zidane con due vittorie consecutive. I Bleus hanno superato prima la Turchia e successivamente il Belgio sempre con il risultato di 1-0. A Bruxelles è stato Olise, entrato dalla panchina, a risolvere l’incontro con la rete realizzata all’88’. Sei punti su sei, dunque, per i francesi, già soli al comando del girone. Zidane dovrà però fare a meno di Mbappé. Il capitano della Francia si è infortunato al ginocchio nella gara contro la Turchia, dopo aver segnato il gol decisivo, ed è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale.

Le probabili formazioni

Mancini dovrebbe intervenire in tutti i reparti rispetto all’undici visto a Bursa. Gianluca Mancini, Calafiori e Barella sono tra i principali candidati a tornare dal primo minuto, mentre Kayode può guadagnarsi la conferma sulla corsia destra dopo l’ottima prova contro la Turchia. Frattesi resta uno degli uomini più difficili da togliere per rendimento, mentre va valutata la gestione di Tonali. I dubbi maggiori riguardano l’attacco: Raspadori ha lasciato il ritiro per infortunio e il ct potrebbe concedere un turno di riposo anche a Pio Esposito, con Kean pronto a contendergli una maglia al centro del tridente. Sulle corsie, invece, le alternative non mancano.

Anche Zidane dovrebbe affidarsi a un sistema offensivo, pur senza Mbappé. La profondità della rosa permette al tecnico francese di scegliere tra numerose soluzioni, con Dembélé, Olise e Doué pronti a guidare l’attacco dei padroni di casa.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Diouf, Upamecano, Jacquet, Kalulu; Camavinga, Da Cunha, Cherki; Olise, Dembélé, Doué. Ct: Zidane.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; Cambiaghi, Kean, Sebastiano Esposito. Ct: Mancini.