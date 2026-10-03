Italia, Frattesi e Vergara show: interisti su tutte le furie. Allegri ora non ha più scuse

Dopo l'ottima prova messa in mostra contro la Francia, l'ex Sassuolo scatena la rabbia dei tifosi dell'Inter. Per Vergara, invece, sempre giunto il momento di diventare davvero "grandi", Allegri non può sbagliare

Nella bella Italia che strappa un punto d’oro allo Stade de France spiccano le prove da applausi di Davide Frattesi e Antonio Vergara. Il primo parte titolare e regala a Roberto Mancini giocate, ritmo e inserimenti. Il secondo entra poco dopo l’ora di gioco e con i suoi strappi sfrutta gli spazi che l’ultimo quarto di gara regala alla nazionale azzurra. Una mezz’ora di livello che non può lasciare indifferente Massimiliano Allegri.

Vergara al top, Allegri non ha più scuse

Il messaggio che arriva da Parigi al tecnico del Napoli è di quelli forti e chiari: Vergara merita spazio e può essere un fattore. Gli appena 131 minuti giocati in Serie A sembrano davvero troppo pochi al cospetto dell’impatto avuto questa sera in Nazionale. E Allegri è chiamato a non sottovalutare questi segnali.

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Segnali a cui si sommano anche quelli arrivati dagli altri uomini chiave della rosa partenopea. Parliamo, in particolare, dell’ennesima prova da capogiro – con tanto di doppietta – per De Bruyne, che guida il Belgio nel 3-0 alla Turchia, e per il nuovo gol di Hojlund, a segno nella sconfitta della sua Danimarca contro il Portogallo con tanto di dedica a Cristiano Ronaldo. Una volta tornati a Castel Volturno, Allegri dovrà essere bravo a sfruttare l’onda lunga di questa pausa per dare una svolta.

Frattesi trascinatore dell’Italia

Svolta che, evidentemente, c’è stata nella testa di Davide Frattesi, che anche in azzurro conferma quanto di buono messo in mostra con la maglia della Lazio in campionato. Contro i Les Bleus di Zidane, l’ex Sassuolo corre per tre, strappa, sfiora il gol e recupera una mezza infinità di palloni. Una prova che manda letteralmente su tutte le furie i tifosi dell’Inter, che sui social non mancano di palesare i propri dubbi dopo la cessione estiva del classe ’99.

Grande rimpianto Inter

“L’Inter ha venduto Frattesi che è letteralmente un demone per rinnovare Mkhitaryan e prendere Curtis Jones io sono sinceramente senza parole”, scrive qualcuno e poi: “Chissà se alla fine non abbiamo fatto una cavolata con Frattesi…”, “Ma veramente l’Inter ha regalato Frattesi alla Lazio per rinnovare quella mummia di Mkhitaryan e prendere Indiana Jones a 40 milioni?”, “Mi gasa troppo Frattesi, rosico a vederlo alla Lazio. L’unica speranza è che Lotito non lo riscatti”, “Tenuto Barella finito mentalmente e fisicamente e dato via Frattesi, la più grande fesseria post Seedorf Pirlo e R. Carlos”, conclude un utente su X.