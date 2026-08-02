Francia-Italia, per la prima di Zidane contro Mancini venduti già tutti i biglietti: il precedente di Spalletti e l'aneddoto del Mancio

Cresce l'attesa per il debutto di Zizou sulla panchina dei galletti, la prima gara casalinga di Nations League sarà proprio contro gli azzurri ed è già tutto esaurito

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Zidane contro Mancini: fosse stato un duello in campo da giocatori sarebbe stato da leccarsi i baffi ma anche la sfida in panchina affascina e soprattutto in Francia l’entusiasmo è palpabile per il ct che ha preso il posto di Deschamps. A soli quattro giorni dalla nomina ufficiale dell’ex Juve come allenatore della nazionale francese è già scoppiata la Zizoumania. L’account ufficiale della nazionale francese ha annunciato che la prima partita casalinga, contro l’Italia in Nations League il 2 ottobre, già ha fatto registrare il tutto esaurito.

Allo stade de France ci saranno 80.000 spettatori

Ci saranno 80.000 persone allo Stade de France per la prima partita in patria dell’ex numero 10. Zidane disputerà due gare in precedenza: la prima in Turchia contro la nazionale di Montella per l’esordio in Nations League (25 settembre) , la seconda contro il Belgio di van Bommel (28 settembre). In seguito ospiterà l’Italia il 2 ottobre. L’ex fuoriclasse dovrà aspettare solo poche settimane prima di realizzare il suo “sogno” di allenare la nazionale francese. “Oggi, per me, è semplicemente una continuazione, un sogno che si avvera in un certo senso”, ha dichiarato nella sua prima conferenza stampa. “Durante i quattro o cinque anni in cui sono stato lontano dal calcio giocato, ho ricevuto offerte per allenare un club, ma le ho rifiutate tutte. Allenare la nazionale francese è l’unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid”. E lo stadio dei Bleus sarà tutto esaurito, pronto a riservare a Zidane un caloroso benvenuto sulla panchina francese.

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Il ricordo del successo di Spalletti

Francia-Italia curiosamente si ricorda non solo per essere una sfida storica e dal fascino eterno (basti pensare alle finali di Euro2000 in Olanda e dei Mondiali 2006 in Germania) ma anche per aver segnato l’unica gara davvero avvincente con Spalletti in panchina. In Nations League il 6 settembre del 2004 gli azzurri del ct toscano vinsero 3-1 a Parigi- Avvio shock con il gol subito dopo soli 14″ da Barcola, ma la Nazionale fu capace di reagire e vincere al Parco dei Principi. Prima la traversa con Frattesi, poi il pari con Dimarco e nella ripresa il sorpasso firmato Frattesi e timbrato dal neo entrato Raspadori che chiuse i conti sul 3-1. Peccato che al ritorno a Milano la Francia ci ripagò con la stessa moneta, vincendo 3-1 e condannandoci al secondo posto nel girone (sarebbe bastato il pari agli azzurri).

L’aneddoto di Mancini

Su Mancini e Zidane c’è un aneddoto divertente che l’anno scorso raccontò proprio il Mancio: “Le intuizioni sui talenti mi venivano anche quando giocavo. Ho visto Zinedine Zidane prima che lo conoscessero tutti, volevo farlo comprare alla Sampdoria. Anche Cristiano Ronaldo l’ho scoperto prima che diventasse quello che è diventato È una cosa che ho dentro perché vedevo tutte le partite da ragazzo e scoprivo i giocatori. Da allenatore diventa il tuo lavoro e devi essere in grado di capire i giocatori”