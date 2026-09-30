Francia-Italia, Rosetti ci manda l'arbitro portafortuna per Mancini e per gli azzurri

Designato lo spagnolo Jesus Gil Manzano per il match di Nations League di venerdì allo stadio di St.Denis, con lui nessuna sconfitta

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Una buona notizia per Mancini arriva dalle designazioni di Rosetti per le gare di Nations League. A dirigere Francia-Italia venerdì sera allo Stade de France di St.Denis sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano: con lui azzurri imbattuti e fortunati.

La squadra arbitrale al completo

Il fischietto iberico sarà coadiuvato dagli assistenti Porras Ayuso e Cabañero con Munuera IV uomo, Cuadra Fernandez al Var e Gómez all’Avar.

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I precedenti con l’Italia

Gil Manzano vanta parecchi precedenti con i club italiani ma solo due con gli azzurri. Diresse Italia-Inghilterra a San Siro il 23 settembre 2022, quando c’era proprio il Mancio in panchina. Il match fu deciso da una splendida rete di Giacomo Raspadori nel secondo tempo. Quella vittoria permise all’Italia guidata di sperare nella qualificazione alla Final Four (poi ottenuta) e condannò l’Inghilterra alla retrocessione in Lega B. Successivamente lo spagnolo arbitrò il 20 novembre 2023 Ucraina-Italia per le qualificazioni agli Europei. La partita, giocata sul campo neutro di Leverkusen in Germania, era l’ultima e decisiva sfida della fase a gironi per l’accesso diretto alla competizione europea. Grazie al pareggio a reti bianche, l’Italia di Luciano Spalletti ha conquistato il secondo posto nel girone e il pass matematico per Euro 2024.

Le polemiche dell’Ucraina

La gara lasciò strascichi di accese polemiche per via di un episodio da moviola in pieno recupero. Al 93′, l’ucraino Mudryk cadde in area di rigore dopo un contatto molto rischioso con Bryan Cristante. Gil Manzano decise di far proseguire il gioco senza fischiare il penalty e il VAR non intervenne per correggerlo, una decisione che scatenò le durissime proteste della federazione e dei media ucraini.

Chi è l’arbitro Gil Manzano

Classe 1984, Jesús Gil Manzano ha debuttato nel massimo campionato spagnolo nel 2012 ed è entrato a far parte degli arbitri Fifa nel 2014. In carriera ha seguito 3 finali di diverse competizioni spagnole. Il fischietto spagnolo, a detta anche di ex colleghi, è considerato permaloso ma i numeri parlano per lui: ha debuttato in Liga a soli 28 anni e poco prima di compierne 30 è stato nominato internazionale, risultando il più giovane di sempre nel proprio Paese a raggiungere il traguardo.

Viene chiamato l’arbitro senza paura, fu il primo infatti a mostrare un cartellino rosso a Leo Messi, fresco pallone d’oro, nella finale della Supercoppa Spagnola del 2021 vinta dall’Athletic e a concedere tre rigori contro il Real Madrid in una stessa partita, nel 2020 contro il Valencia. Oltre che un arbitro affermato, Manzano è anche un signor studente: è infatti laureato in Scienze Ambientali all’Università di Salamanca, ha ottenuto due master (uno sulla prevenzione dei rischi sul lavoro e uno sulle risorse rinnovabili e l’ingegneria energetica) e sta proseguendo il percorso accademico alla facoltà di Psicologia.

I precedenti tra Francia e Italia

Nei precedenti 12 vittorie dei galletti, 9 pareggi e 20 successi azzurri.