Didier Deschamps resterà alla guida della Francia sino al 2020.

A confermarlo è stato lo stesso presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet.

Per la panchina dei Blues si era parlato con insistenza sin da prima del Mondiale di Zinedine Zidane, candidato numero uno per la successione al tecnico Campione del Mondo, ma che a questo punto dovrà attendere per sedersi sulla panchina della nazionale transalpina.

SPORTAL.IT | 19-07-2018 14:35