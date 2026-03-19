Francia, Luis Enrique ha rovinato Chevalier: Deschamps lo convoca come terzo, ma i Mondiali sono a rischio

Non si arresta la crisi dell'erede di Donnarumma al Psg, sedotto e abbandonato dal tecnico asturiano. Da possibile titolare dei Bleus a terzo portiere: l'ex Lille rischia grosso

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Primo assaggio di Mondiali per la Francia di Didier Deschamps, che si appresta a volare negli States per le due amichevoli contro il Brasile di Carlo Ancelotti e la Colombia. Tra i 26 convocati figura Lucas Chevalier, fino a pochi mesi fa considerato l’erede di Maignan in nazionale e, ora, rientrato nella lista del ct per il rotto della cuffia e con un punto interrogativo grosso quanto una montagna per la Coppa del Mondo. La parabola discendente del portiere del Paris Saint-Germain è da ricercare nelle scelte di Luis Enrique, che lo ha fortemente voluto al posto di Donnarumma, salvo poi scaricarlo.

Francia, Chevalier convocato: la precisazione di Deschamps

Nella conferenza stampa odierna Deschamps è stato chiaro: “Chevalier è relegato al ruolo di terzo portiere”. Il primo non si discute: oggi più che mai – grazie alla cura Allegri – Maignan è il titolarissimo dei galletti. E

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ppure la scorsa estate la presenza tra i pali dell’estremo difensore del Milan era stata messa in discussione proprio da Chevalier, che aveva disputato un’annata straordinaria al Lille, prima di smarrirsi e sparire dai radar ai piedi della Torre Eiffel. L’ex calciatore e allenatore della Juventus ha deciso di sovvertire le gerarchie: ora il vice Maignan è Brice Samba, 31enne del Rennes.

L’erede di Donnarumma rovinato da Luis Enrique

Ad agosto Luis Enrique ha dato il benservito Donnarumma perché intenzionato a puntare tutto Chevalier, ritenuto più abile a giocare coi piedi e, dunque, più adatto alla sua filosofia di gioco. Ma, papera dopo papera e complice anche un brutto infortunio in seguito a uno scontro di gioco, il classe 2001 di Calais, costato più di 50 milioni considerando i bonus, è scivolato in panchina.

L’ultima presenza risale al 23 gennaio: da quel momento il tecnico asturiano si è affidato solo al russo Safonov, già vice di Gigio la scorsa annata. Costantemente nel mirino dei tifosi e dei media, Chevalier sembra tutt’altro calciatore rispetto a quello ammirato a Lille e che aveva quasi convinto a Deschamps a preferirlo a Maignan. Evidentemente Lucas non ha retto le pressioni della piazza di Parigi, pagando a caro prezzo le incertezze che hanno scandito i suoi primi mesi nella capitale francese.

Chavelier a rischio per i Mondiali

La questione Chevalier è stata al centro della conferenza odierna di Deschamps. “Sta vivendo una situazione complicata, perché non sta trovando spazio in campo. Ma non ho dimenticato che lo scorso autunno avrebbe dovuto competere con Maignan o addirittura essere titolare della nazionale francese” ricorda.

Il ct continua: “Sono passati solo quattro mesi da allora, non è poi così tanto. Ovviamente, questa situazione non è l’ideale per lui. Non entrerò nei dettagli, ma ho parlato con lui”. Per le due amichevoli contro Brasile (26 marzo a Foxborough) e Colombia (29 marzo a Landover) il portiere del Paris Saint-Germain c’è ma solo come terzo, mentre in chiave Mondiale la convocazione non è affatto assicurata. “È una decisione che valuterò solo dopo questa pausa per le nazionali”.

I 26 convocati della Francia

Portieri:

Mike Maignan

Brice Samba

Lucas Chevalier

Difensori:

Ibrahima Konaté

William Saliba

Dayot Upamecano

Malo Gusto

Lucas Digne

Lucas Hernandez

Théo Hernandez

Pierre Kalulu

Centrocampisti:

Eduardo Camavinga

N’Golo Kanté

Manu Koné

Adrien Rabiot

Aurélien Tchouaméni

Warren Zaïre-Emery

Attaccanti: