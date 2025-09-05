Francia-Lussemburgo, malore per l'autista e pullman in un fosso: rinviato il match tra Nazionali Under 21

L’autobus della nazionale Under 21 lussemburghese è uscito di strada a Lorient. Cinque persone sono state ricoverate, tutte poi dimesse in buone condizioni.

Paura e match annullato. Il previsto incontro tra Francia e Lussemburgo Under 21 non si è disputato come da calendario. La partita, valida per le qualificazioni agli Europei 2027, è stata rinviata a causa di un incidente che ha coinvolto il pullman della delegazione ospite. L’episodio ha destato molta preoccupazione, ma fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze. La nuova data fissata per il match è il 3 ottobre.

Rinvio della partita

Le federazioni di Francia e Lussemburgo hanno concordato insieme di non disputare la gara, in programma a Lorient. La decisione è stata presa subito dopo l’incidente e comunicata alla Uefa, che l’ha approvata senza esitazioni. Il rinvio rappresenta una misura di tutela verso gli atleti e lo staff lussemburghese. L’obiettivo è garantire le condizioni migliori per il recupero del match. Gli stessi componenti la delegazione della Nazionale del Granducato, del resto, si sono presi un bello spavento.

La dinamica dell’incidente

L’autobus che trasportava la nazionale del Lussemburgo, inftti, stava viaggiando verso l’hotel di Ploermel dopo la rifinitura allo Stade du Moustoir, dove avrebbe dovuto aver luogo la partita. Durante il tragitto, il mezzo è finito in un fosso a causa di un malore del conducente. Cinque membri della delegazione sono stati portati in ospedale per accertamenti. Poco dopo sono stati tutti dimessi in buone condizioni. Solo paura, insomma. Niente di grave per nessuno. Anche se tutti ricorderanno a lungo quanto accaduto.

Le condizioni dell’autista

Il conducente del bus, un uomo di 53 anni con nove anni di servizio alle spalle, non aveva precedenti incidenti nel suo “curriculum”. L’azienda di trasporti scelta per il trasporto della delegazione ha dichiarato che le sue visite mediche erano regolari. Inoltre, i test su alcol e sostanze hanno dato esito negativo. L’episodio appare dunque come un improvviso malore, che ha causato la perdita di controllo del veicolo. Una fatalità, fortunatamente priva di conseguenze tragiche.