Francia-Marocco: formazioni ufficiali. Mbappé sfida Bounou, preoccupazione massima per Olise e Hakimi

A Boston va in scena il quarto di finale dei Mondiali tra Francia e Marocco, che tornano a sfidarsi dopo la semifinale di 4 anni fa: le scelte di Deschamps e Ouahbi

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È il giorno del quarto di finale tra Francia e Marocco. Quattro anno dopo la semifinale ai Mondiali del 2022 in Qatar, le due nazionali si ritrovano di nuovo l’una contro l’altra, con un in palio un posto tra le migliori quattro del torneo iridato. Si gioca stasera (ore 22:00 italiane) a Boston: se Deschamps ha deciso chi giocherà tra Doué e Barcola, Ouahbi ha scelto il sostituto dell’infortunato Saibari. Occhi puntati anche sulla sfida tra Mbappé e Bounou.

Mbappé guida la Francia: la formazione di Deschamps

Finora Deschamps ha cambiato molto poco, confermando di puntare su un blocco di calciatori ben definito. Due i ballottaggi che hanno caratterizzato il cammino dei Blues, quello tra Digne e Theo Hernandez sulla fascia sinistra, mentre sulla trequarti è stata sfida tra Doué e Barcola. Il ct della Francia ha preso le sue decisioni per la super sfida dei quarti contro il Marocco: tra i pali ci sarà il portiere del Milan Maignan, quindi batteria difensiva composta da Koundé, Upamecano, Saliba e Digne. In mezzo al campo tocca al centrocampista della Roma Koné affiancare il rossonero Rabiot, mentre Dembélé, Olise e Doué avranno il compito di innescare Mbappé, a -1 dal leader della classifica marcatori Leo Messi.

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Marocco, chi sostituirà Saibari: le scelte di Ouahbi

Il calciatore più decisivo del Marocco, Saibari, non ce la fa a recuperare dall’infortunio alla coscia. Tuttavia, in caso di qualificazione alla semifinali, il neo-acquisto del Bayern Monaco potrebbe tornare a disposizione. Anche Ouahbi dispone la sua squadra col 4-2-3-1: a capitan Hakimi, Diop, Halhal e Mazraoui toccherà proteggere Bounou, che anche in questi Mondiali sta sfoderando prestazioni straordinarie. La mediana è affidata al gioiello Bouaddi e al giallorosso El Aynaoui, con Brahim Diaz, Ounahi ed El Khannouss che agiranno alle spalle del sostituto di Saibari, Rahimi.

Deschamps preoccupato Olise, il Marocco per Hakimi

Sono otto i calciatori che rischiano di saltare l’eventuale semifinale in caso di ammonizione. In casa Francia l’attenzione è puntata su Barcola, Koné e soprattutto su Michael Olise, uno degli uomini più attesi della sfida. Il Marocco, invece, si presenta con ben cinque diffidati: Hakimi, Diop, Ounahi – protagonista con una doppietta negli ottavi contro il Canada – El Khannouss e Halhal. Un cartellino giallo potrebbe costare carissimo a entrambe le nazionali.

Francia-Marocco: le probabili formazioni

(formazioni ufficiali non ancora disponibili)