Dopo aver sbagliato il calcio di rigore nel primo tempo, Mbappé fa come Messi e trova un gol da urlo nella ripresa ma il Marocco chiede un fallo di mano

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Prestazione dominante della Francia che conquista la semifinale Mondiale battendo 2-0 il Marocco. Dopo un primo tempo con il rigore sbagliato da Mbappé e qualche occasione sbagliata di troppo, la nazionale di Deschamps chiude la pratica nel secondo tempo grazie al gran gol dell’attaccante del Real Madrid e al raddoppio di Dembelé. Il Marocco, una delle nazionali più attese alla vigilia, va a sbattere contro la squadra francese senza mai riuscire davvero a mettere in discussione il risultato.

Mbappé, l’attesa infinita per il rigore

Tre minuti per battere il rigore. Al 26’ del primo tempo, l’occasione per la Francia di sbloccare il match. Mbappè viene steso in area di rigore, l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Prima di permettere all’attaccante del Real Madrid di battere il rigore c’è però da aspettare il consueto check del Var, sotto la lente di ingrandimento finisce l’intervento con cui Doué recupera il pallone dai piedi del suo compagno di club Hakimi. Le immagini sono evidenti, non c’è nessun fallo. Ma la revisione dura un tempo infinito con l’attaccante francese che si spazientisce. Quando tutto è pronto però l’arbitro Tello ha di ridire sulla posizione del pallone sul dischetto. Un’attesa infinita che termina con Mbappé che si fa ipnotizzare da Bounou.

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La protesta di Kylian

La lunga attesa per il calcio di rigore finisce anche per far slittare l’hydration break, un altro dei simboli di questo Mondiale. Dopo il calcio di rigore, Tello però ordina alle due squadre di fermarsi ed è il momento che Kylian Mbappé usa per sfogare tutta la sua frustrazione contro l’arbitro e va a protestare. Il motivo è evidente visto che la lunga attesa sembra aver “congelato” l’attaccante del Real Madrid che non ha gradito neanche la decisione dell’arbitro di fermarlo ancora una volta per sistemare la posizione del pallone.

Rincorsa spezzata: quante critiche per Mbappé

L’attesa è stata lunghissima, forse anche eccessiva visto che sin dalle prime immagini si capisce subito che l’intervento di Doué su Hakimi non è falloso e che invece il fallo sull’attaccante del Real è piuttosto netto. Ma Mbappé finisce comunque nel mirino della critica, visto che la sua conclusione dagli undici metri (alibi a parte) non è adeguata a un giocatore del suo talento. A essere criticata è soprattutto la rincorsa del giocatore francese che come fanno anche tanti altri negli ultimi tempi, sembra andare a “spezzoni” senza avere ritmo e finendo per arrivare scarico alla conclusione.

Mbappé come Messi: che risposta

Le critiche dopo il rigore sbagliato svaniscono dopo 15 minuti del secondo tempo, l’attaccante francese riceve palla sulla zona sinistra dell’area di rigore, si sposta la palla sul piede destro e trova un bellissimo tiro a giro sul palo opposto. Così come Messi contro l’Egitto, anche il centravanti del Real Madrid trova la redenzione dopo aver sbagliato un calcio di rigore. Anche in questo caso così come accaduto in occasione del rigore del primo tempo, c’è un lungo check al Var con le insistenti proteste dei giocatori del Marocco che chiedono un fallo di mano. Poi a chiudere la pratica arriva la rete del raddoppio di Dembelè.