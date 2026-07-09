Nel 2022 la spuntarono tra le polemiche i galletti, l'attaccante del Real e l'ex Inter sono quasi fratelli. A Parigi ristoranti e bar aperti fino alle 2 di notte per far vedere la partita

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sembra un déjà vu. Quattro anni dopo la vittoria in semifinale contro il Marocco ai Mondiali del 2022 in Qatar , i Bleus affronteranno nuovamente i Leoni dell’Atlante giovedì sera, questa volta nei quarti di finale del torneo. L’ultima volta vinsero i galletti per 2-0 ma la partita fu macchiata da gravi errori arbitrali che penalizzarono il Marocco. La Federazione calcistica reale marocchina (FRMF) presentò persino un reclamo ufficiale alla FIFA. Questa volta, la Francia affronta una nazione alleata, con la quale sta per siglare un trattato di amicizia. Una prospettiva che sembrava lontana, se non inconcepibile 4 anni fa. Ad accendere la gara è il duello tra Kylian Mbappé e Achraf Hakimi, diventati grandi amici durante il periodo trascorso insieme al PSG.

Il duello Mbappè-Hakimi

I due si conoscono alla perfezione e condividono una forte amicizia che va ben oltre il calcio. Ma, per una sera a Boston, questa complicità lascerà spazio a una feroce rivalità. Schierato sulla fascia destra della difesa marocchina, Hakimi avrà il difficile compito di contenere il capocannoniere francese, particolarmente pericoloso quando si lancia sulla fascia sinistra dell’attacco francese.

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Chi è il più veloce?

Sarà una partita a scacchi ad alta intensità tra due dei giocatori più veloci del pianeta. Hakimi possiede le doti fisiche e la consapevolezza tattica necessarie per contenere l’accelerazione fulminea di Mbappé, mentre il francese conosce alla perfezione ogni mossa dell’amico. Questo scontro tra titani potrebbe rivelarsi uno dei fattori chiave della gara. La loro amicizia non è poi così antica ma le storie che legano Kylian Mbappé e Achraf Hakimi sono già numerose, sia fuori che dentro il campo.

Quando la Francia affrontò il Marocco in semifinale in Qatar nel 2022 l’attaccante e il terzino destro non fecero alcun tentativo di nascondere il loro stretto legame, evidente prima, dopo (si scambiarono anche le maglie) e persino durante la partita. “Abbiamo parlato per un’ora e mezza, abbiamo pianificato le nostre vacanze mentre la partita si giocava dall’altra parte – scherzò il francese – Durante i Mondiali, ci sentivamo tutti i giorni, giocavamo alla PlayStation…”.

L’asta vinta da Mbappè

Due anni fa un’asta di beneficienza organizzata dal Paris Saint Germain vide grande protagonista proprio il bomber che acquistò una tela con un ritratto di O’Rey Pelé creata da Alexandre Hopare, un giovane artista dell’Ile-de-France, la regione di Parigi dov’è nato lo stesso Mbappé. La tela, 2 metri per 1,5, era stata dipinta nel 2023 e raffigura il volto del leggendario campione brasiliano. Mbappé ha dovuto sfidare Hakimi, il duello è stato serio. Si è partiti da 5.000 euro e si è arrivati fino a 520.000. Una cifra notevole. Mbappé voleva quel quadro e se l’è preso.

Parigi apre i bar di notte

In occasione della partitai dehors di bistrot, caffè e ristoranti di Parigi, intanto, potranno rimanere aperti fino alle 2:00 del mattino. Il Comune ha annunciato l’attuazione di “misure eccezionali in tutte le strade della capitale, tra cui l’estensione degli orari di apertura di tutti i dehors di bistrot, caffè e ristoranti parigini”. Questa misura non si applicherà solo alle partite che coinvolgono la nazionale francese. Rimarrà in vigore anche per gli altri tre quarti di finale, le semifinali, la finale per il terzo posto e la finale. L’obiettivo è permettere “ai parigini, così come ai turisti, di vivere il ritmo dei Mondiali”. Delle otto partite rimanenti, solo una è in programma dopo mezzanotte: Argentina-Svizzera, nelle prime ore di domenica mattina (le 3:00).

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