Dopo aver convinto il figlio d'arte Luca Zidane, le Volpi del Deserto hanno messo nel mirino anche Ethan Mbappé, talentuoso centrocampista classe 2006 del Lille

Mbappé fa tremare la Francia. No, non Kylian, regolarmente agli ordini del ct Deschamps per il doppio impegno dei blues nelle qualificazioni contro Ucraina e Azerbaigian, ma Ethan, fratello 18enne della stella del Real Madrid. Il talento del Lille è finito nel mirino dell’Algeria, che è pronta a soffiarlo ai galletti per concedergli la chance di partecipare ai Mondiali.

Francia preoccupata per Mbappé jr: chi è

A differenza del fratello maggiore, Ethan Mbappé non gioca in attacco ma a centrocampo. Classe 2006, 180 centimetri, è cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain per poi approdare al Lille, dove in questa stagione si è messo in mostra con due gol in Ligue 1 nelle cinque presenze fin qui accumulate.

Ethan è risultato decisivo nella vittoria in rimonta per 2-1 contro il Tolosa grazie alla rete realizzata in pieno recupero e si è ripetuto nel finale della super sfida con i campioni d’Europa del PSG, fissando il risultato sull’1-1 dopo il vantaggio iniziale di Nuno Mendes. Nonostante la giovane età, ha già regalato punti pesanti all’undici di Bruno Génésio, catturando le attenzioni delle big.

L’Algeria pronta allo sgarbo: la strategia

Come riferito da Fenec Football, la Federazione Algerina ha contattato Fayza Lamari, madre e agente del calciatore, per capire se Mbappé jr è interessato a un’eventuale convocazione. L’operazione è fattibile, dal momento che il centrocampista possiede tripla cittadinanza (francese, algerina e camerunense): a fare la differenza sarà la volontà del talentuoso Ethan.

Che potrebbe essere allettato dalla possibilità di prendere parte ai Mondiali del 2026, avendo l’Algeria già centrato la qualificazione. Le Volpi del Deserto ci riprovano, dopo aver assoldato Luca Zidane, portiere del Granada e figlio dell’ex fuoriclasse della Juventus Zinedine Zidane, che ha esordito il mese scorso nella partita vinta 2-1 contro l’Uganda.

Kylian contro Ethan: ai Mondiale la sfida tra fratelli?

La Francia è ancora a caccia del pass Mondiale, ma Deschamps può contare su una delle rose più forti in circolazione per cui difficilmente i blues falliranno l’obiettivo. Se Mbappé jr dovesse accettare la chiamata del ct Vladimir Petkovic, negli States potrebbe andare in scena la clamorosa sfida con Kylian per un derby in famiglia tutto da gustare.

La speranza dei bleus è che il fratello minore del centravanti del Real Madrid rifiuti la convocazione dell’Algeria per attendere quella della selezione transalpina. Del resto, le qualità del 18enne non sono in discussione.