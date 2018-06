Francia, Mbappè va ko

Didier Deschamps e la Francia sono con il fiato sospeso dopo che Kylian Mbappè ha abbandonato l’allenamento di martedì in seguito a un duro contrasto con Adil Rami.

L’attaccante del Paris Saint-Germain ha lasciato il campo accompagnato dai medici della nazionale francese per i primi controlli alla caviglia sinistra.

Ancora non è chiara l’entità dell’infortunio, nonostante il calciatore in un primo momento si sia rialzato e abbia continuato a giocare, ma alla fine ha dovuto recarsi negli spogliatoi e ora la sua presenza per l’esordio con l’Australia di sabato 16 è a forte rischio.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 20:15