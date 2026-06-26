Francia, Dembelé schianta la Norvegia, Maignan para un rigore ma è polemica per l’omaggio negato a Deschamps

I Bleus dominano a Boston e volano ai sedicesimi da primi del girone: show di Dembelé, magia di Mbappé e Maignan decisivo, ma scoppia la polemica con la FIFA

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La Francia schianta 4-1 le riserve della Norvegia a Boston e chiude al primo posto nel Gruppo I. Assoluti protagonisti del match il Pallone d’Oro Dembelé, autore di una tripletta, e il solito Mbappé, che pur non segnando ha firmato due assist di altissima qualità. Bene anche il portiere del Milan Maignan, tornato in versione “Magic Mike” quando ha neutralizzato un rigore che avrebbe potuto riaprire la partita. Ma non mancano le polemiche per il no della FIFA all’omaggio a Deschamps.

Francia-Norvegia: Solbakken lascia fuori Haaland

Poco “vichingo” e poco coraggioso il ct della Norvegia. Già certo della qualificazione ai sedicesimi, Solbakken ha scelto di risparmiare tutte le sue stelle, negando così ai tifosi del Gillette Stadium la possibilità di assistere alla super sfida tra Haaland e Mbappé, entrambi a quota quattro gol nelle prime due partite del Mondiale. Una scelta che si rivela un autogol, perché la Francia — in campo con i titolarissimi — parte subito forte, schiacciando gli avversari nella propria metà campo.

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Mbappé inventa, Dembélé segna: Francia spettacolare

Ai Bleus bastano appena 6’ per sbloccare il match. Assist geniale di Mbappé che innesca Dembelé sulla destra: finta, dribbling e palla sul secondo palo per l’1-0. Il raddoppio arriva al 19’, ancora grazie alla coppia Mbappé-Dembelé: il fuoriclasse del Real Madrid serve un altro pallone perfetto al Pallone d’Oro, che rientra e lascia partire un tiro dalla distanza che si infila alle spalle di Selvik.

La Francia conferma tutto il suo potenziale offensivo, ma mostra qualche fragilità difensiva. La Norvegia ne approfitta e accorcia subito: dormita della retroguardia transalpina e Aursnes non perdona. Dembelé, però, è in serata di grazia e al 32’ firma la tripletta personale: rientra sul sinistro, salta un difensore con una finta e piazza il pallone nell’angolino.

Milan, visto Maignan? “Magic Mike” para un rigore

Nella ripresa la Francia abbassa i ritmi, mentre la Norvegia prova a riaprirla. Al 49’ azione personale di Oscar Bobb, serie di dribbling in area e fallo da rigore di Theo Hernandez. Dal dischetto si presenta Strand Larsen, ma Maignan intuisce la traiettoria e respinge il tiro. Il portiere del Milan si ripete poco dopo con un altro intervento decisivo proprio su Bobb, il più ispirato dei suoi. Se Amorim ha seguito la gara, c’è da scommettere che farà di tutto per trattenere “Magic Mike” a Milano. In pieno recupero i vicecampioni del mondo fissano il risultato sul 4-1 col gol di Doué.

Polemiche per l’omaggio negato a Deschamps

Didier Deschamps, rientrato in Francia dopo la morte della madre, è stato sostituito in panchina dal vice Guy Stéphan. La Federazione francese aveva chiesto alla FIFA di autorizzare il lutto al braccio, ma la richiesta è stata respinta. Una decisione che ha sollevato polemiche, considerando la situazione personale del commissario tecnico. Prima del calcio d’inizio è stato comunque osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto in Venezuela.

Sedicesimi: gli incroci di Francia e Norvegia

Da prima del Gruppo I, la Francia affronterà la Svezia ai sedicesimi di finale del Mondiale, con possibile incrocio con la Germania agli ottavi. Più complicato il percorso della Norvegia, attesa dalla Costa d’Avorio, con un eventuale ottavo di finale contro il Brasile di Ancelotti e Vinicius.

Senegal, manita all’Iraq: Koulibaly bocciato

Il Senegal travolge 5-0 l’Iraq e chiude al terzo posto nel Gruppo I con 3 punti. Alle due squadre serviva una vittoria con ampio margine e così è stato per i Leoni della Teranga, che dovranno ora attendere gli altri risultati per capire se il loro percorso Mondiale potrà proseguire oppure no. Fuori dall’undici titolare l’ex difensore di Napoli e Chelsea Kalidou Koulibaly, escluso dopo le critiche ricevute per gli errori commessi nelle prime due gare. Gara a senso unico al BMO Field di Toronto: Diarra segna dopo 4’, poi al 13’ l’Iraq resta in dieci per l’espulsione di Sulaka e la selezione africana dilaga nella ripresa con i gol di Sarr e Ndiaye e la doppietta di Gueye.