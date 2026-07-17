Il ct transalpino nega per punizione la serata libera ai giocatori a Miami, contro l'Inghilterra previsti diversi cambi in formazione ma Mbappè ci sarà

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Che nessuno si senta in vacanza. Perentorio l’ordine di Didier Deschamps. Il ct della Francia sognava di lasciare la panchina della Nazionale sollevando nel cielo di New York la coppa del mondo ma non intende lasciare il suo posto a Zidane, erede designato, con un’altra sconfitta. L’ex centrocampista della Juve nei 14 anni trascorsi da ct francese, in cui ha vinto un Mondiale nel 2018 e una Nations League nel 2021, vuole il terzo posto nella finalina con l’Inghilterra e ha usato il pugno duro con la squadra.

Testa alle vacanze per la Francia

Per la partita che nessuno vuole giocare, nemmeno gli inglesi, i Bleus sono arrivati poco dopo mezzanotte (ora francese) presso l’hotel di Fort Lauderdale, scelto dalla FIFA, non lontano dallo stadio di Miami ma, soprattutto, molto vicino a un’autostrada a quattro corsie. Molti giocatori hanno già la testa alle vacanze, hanno prenotato anche alberghi in Florida ma Deschamps non vuol correre il rischio di vedere in campo una squadra deconcentrata dopo la grande delusione per il ko in semifinale con la Spagna.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Deschamps vieta la serata libera

Prima di decollare da Boston la stragrande maggioranza dei giocatori era principalmente concentrata sull’ottenere una notte libera a Miami ma nonostante le loro insistenze, comprese le trattative per un coprifuoco a mezzanotte, non hanno avuto successo. Didier Deschamps – che pure ha le sue colpe – per punizione ha negato ogni permesso.

Quanti cambi in formazione

Oggi l’ultimo allenamento per valutare la condizione fisica e la motivazione dei giocatori. Si prevede un rimescolamento piuttosto significativo della formazione titolare. William Saliba, costretto a uscire dal campo dopo circa venti minuti nella semifinale contro la Spagna (0-2) a causa di un insopportabile mal di schiena, è ovviamente indisponibile. Anche Brice Samba, alle prese con un infortunio al polpaccio, non potrà sostituire Mike Maignan tra i pali.

È quindi molto probabile che il portiere del Milan torni in campo, così come Kylian Mbappé, infortunatosi il giorno dopo l’eliminazione ma pronto a lottare per conquistare il titolo di capocannoniere per la seconda volta consecutiva. In difesa, Malo Gusto, Ibrahima Konaté e Theo Hernandez hanno buone possibilità di partire titolari, mentre l’ultimo posto disponibile sarà conteso tra Maxence Lacroix e Lucas Hernandez. Il centrocampo a due dovrebbe essere formato da Warren Zaïre-Emery e N’Golo Kanté, che disputerebbe così la sua prima partita in questa Coppa del Mondo.