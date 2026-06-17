Francia-Senegal, moviola: Faghani è davvero l’arbitro più scarso come dice Adani? Per Collina no. E ha ragione.

La prova dell’arbitro al New Jersey Stadium di East Rutherford nel girone I analizzata ai raggi X, il fischietto iraniano non ha estratto alcun giallo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

In 98′ di semi-assoluta tranquillità c’è stato solo un episodio dubbio, che ha scatenato la Francia in campo e Adani in tv, per l’arbitro Faghani (ribattezzato il più scarso visto in questi Mondiali dall’opinionista Rai), ovvero il rigore negato ai galletti nella ripresa. Per il resto gara corretta: 14 falli, 5 della Francia, 9 del Senegal e nessun ammonito. Vediamo cosa è successo.

Francia-Senegal, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Pochi problemi nel primo tempo. Al 40′ gioco interrotto per Sarr che rimane a terra, vittima di uno step on foot non visto dall’arbitr. Al 58’ il caso che fa discutere: Mbappè viene steso in area di rigore da un intervento piuttosto irruente di Sadio Mané. Vibranti proteste dei francesi ma l’iraniano Alireza Faghani fa giocare.

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Il rigore negato

Il Var lo richiama all’on field review ma il direttore di gara, dopo aver rivisto brevemente le immagini, conferma la sua decisione, spiegando che, secondo la sua lettura, è stato Mbappé il primo a iniziare il contatto con Mané. Niente penalty e l’impressione è che abbia avuto ragione. Le immagini, riviste da più angolazioni, non mostrano un contatto netto di Mané su Mbappé tale da giustificare il rigore.

Il gol annullato

Regolare al 66′ il gol di Mbappè, Al 67′ grande gol di Jackson, scattato però in fuorigioco evidente, prontamente segnalato dall’assistente. Valido all’82’ il gol di Barcola. Al 95′ segna Mbaye: tutto valido. Dopo 8′ di recupero finisce 3-1.

Chi è l’arbitro Faghani

Classe ’78 nato a Kashmar, Faghani ha iniziato la sua carriera arbitrale in Iran prima di trasferirsi nel 2019 a Sydney, ottenendo anche la nazionalità australiana. Prima di intraprendere la carriera da arbitro, ha tentato la fortuna da calciatore e ha vestito anche le maglie di Etka e Shabab Khodro, arrivando a debuttare in League 2, la terza divisione del calcio iraniano. L’esordio in Persian Pro League, il massimo campionato iraniano, è arrivato il 21 ottobre 2005 nel match tra Foolad FC e Shahid Ghandi Yazd. La prima volta da internazionale risale invece al 2009, quando diresse la sfida tra Maldive e Filippine. Da quel momento è cominciata una scalata importante. Nel 2015 ha diretto il match tra il Barcellona, fresco campione d’Europa, e il River Plate, reduce dalla vittoria della Copa Libertadores, l’anno scorso la finale del Mondiale per club ed è assai stimato da Collina.

L’arbitro non ha ammonito alcun giocatore

Coadiuvato dagli assistenti George Lakrindis e Andrew Lindsey con quarto ufficiale Pierre Atcho, l’arbitro del match non ha ammonito alcun giocatore.