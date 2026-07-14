Francia-Spagna, Digne disastroso: calcione a Yamal e rigore. Deschamps incredulo, ma l’errore è del ct

Ingenuità clamorosa di Digne, che nel tentativo di rimediare a un errore tira un calcione a Yamal concedendo un rigore poi trasformato alla Spagna e scatenando le critiche su Deschamps per non aver schierato Theo Hernandez

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A sbloccare la combattuta semifinale dei Mondiali tra Francia e Spagna ci ha pensato un protagonista a sorpresa, Lucas Digne, autore di un’ingenuità clamorosa nella propria area di rigore, dove dopo uno stop sbagliato si è fatto anticipare da Yamal, colpendo con un calcio quest’ultimo nel tentativo di spazzare il pallone. Un fallo lampante, immediatamente sanzionato con un rigore poi trasformato da Mikel Oyarzabal e che ha lasciato incredulo il ct Didier Deschamps, il quale potrebbe essersi immediatamente pentito di aver preferito Digne all’ex Milan Theo Hernandez.

L’ingenuità clamorosa di Digne

Siamo al 20’ quando Lucas Digne decide di dare una svolta, ma nella direzione sbagliata per lui, a un match fino a quel punto combattuto. Il terzino sinistro francese sbaglia uno stop nella propria area di rigore, con il pallone che lo scavalca e lui che lo segue con lo sguardo, non rendendosi conto della presenza però di Yamal, che a tutta velocità lo anticipa soffiandogli il pallone, con Digne che dunque nel tentativo di rinviare la sfera finisce col tirare un calcione all’esterno spagnolo.

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Nessun dubbio per l’arbitro, che indica immediatamente il dischetto, con il rigore che dopo una breve revisione al Var per un possibile tocco con la mano di Yamal viene confermato. Dagli undici metri poi si presenta Oyarzabal, che porta in vantaggio la Spagna battendo Maignan, il quale aveva indovinato la direzione ma non ha potuto fare nulla per evitare il gol.

Rimpianto Theo Hernandez, Deschamps paga l’errore Digne

Qualche responsabilità oltre a Digne c’è l’ha però anche Deschamps. Uno dei principali ballottaggi nell’undici iniziale della Francia riguarda proprio quello tra Digne e Theo Hernandez, il quale con ogni probabilità sarebbe stato più adatto ad affrontare Yamal vista la sua maggiore velocità. Questa è anche l’idea di molti tifosi francesi, sostenuta anche da una prima frazione in cui in più occasioni il terzino transalpino è entrato in difficoltà quando è stato puntato dall’ala della Spagna.