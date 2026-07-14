Francia-Spagna formazioni ufficiali, Mbappé contro Yamal: le scelte di Deschamps e De La Fuente

Tutto pronto per la semifinale dei Mondiali 2026: Mbappé guida la Francia, Yamal trascina la Spagna. Ecco gli undici titolari scelti dai due commissari tecnici

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Al Dallas Stadium di Arlington, in Texas, va in scena la semifinale dei Mondiali 2026 tra Francia e Spagna. I vicecampioni del mondo contro i campioni d’Europa, Mbappé contro il golden boy Lamine Yamal: c’è tutto per assistere a una sfida da sogno, tra due nazionali che puntano ad aggiudicarsi il trofeo più ambito. Deschamps ha sciolto le riserve sui pochi dubbi di formazione che lo accompagnano dall’inizio del torneo, mentre De La Fuente ha preparato un piano ben preciso per arginare la stella del Real Madrid: ecco le formazioni ufficiali dell’incontro che si giocherà stasera, martedì 14 luglio, alle 21:00 italiane.

Mbappé contro Yamal: il duello che infiamma Francia-Spagna

La 19enne stella del Barcellona Lamine Yamal si è presentata al Mondiale in condizioni fisiche precarie per via di un infortunio, ma partita dopo partita ha alzato il livello per essere pronto a quella che ha definito “la sfida più importante della mia vita”. Contro Mbappé i due daranno vita a un Clasico in salsa iridata, anche se finora il duello a distanza è stato vinto dal fuoriclasse francese, capocannoniere della Coppa con Messi a quota 8 gol.

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Francia, Doué o Barcola? Le scelte di Deschamps

Tre i dubbi di Deschamps nella marcia d’avvicinamento al match dei sogni contro la Spagna. Nel 4-2-3-1 della Francia tra i pali figura come sempre il portiere del Milan Maignan, mentre in difesa – da destra a sinistra – saranno schierati Koundé, Upamecano, Saliba e Digne, che ha vinto nuovamente il ballottaggio con Theo Hernandez. Toccherà proprio all’ex Roma affrontare Yamal sulla sua corsia di competenza. In mezzo al campo Tchouaméni la spunta su Koné per giocare al fianco di Rabiot, mentre sulla trequarti toccherà a Dembelé, Olise e Barcola, preferito a Doué, assistere Mbappé.

Spagna: ecco l’undici di De La Fuente

C’è un nuovo titolare nella Spagna: è l’ex centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, che, dopo l’ottima prestazione con gol nei quarti contro il Belgio, ha vinto il ballottaggio con Pedri. Anche la Spagna si dispone col 4-2-3-1: Pedro Porro, Cubarsi, Laporte e Cucurella agiranno a protezione di Unai Simon. In mediana l’intoccabile capitan Rodri con Ruiz. A Yamal, Dani Olmo e Baena il compito di innescare Oyarzabal.

Francia-Spagna: le probabili formazioni

(in attesa delle formazioni ufficiali)

Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembelé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct: Deschamps

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal, Ct: De La Fuente