Francia-Spagna, il ct De La Fuente: frecciata a Deschamps, la sorpresa del re Felipe

Il ct della Roja celebra il raggiungimento della finale, replica alle critiche di Deschamps sull'arbitro e racconta la telefonata di re Felipe VI

Spagna in finale, De La Fuente quasi sul tetto del mondo e il Re Felipe come ancora non lo avete mai visto. Il commissario tecnico della Roja elogia la prestazione dei suoi giocatori dopo la vittoria contro la Francia per 2-0, replica alle polemiche arbitrali sollevate dal collega avversario Didier Deschamps e rivela di aver ricevuto le congratulazioni dalla Casa Reale subito dopo il fischio finale.

De la Fuente: “La Francia è tra le migliori, ma noi siamo la migliore”

Il tecnico spagnolo ha sottolineato il valore dell’avversario, rivendicando però la forza della propria nazionale dopo la qualificazione all’ultimo atto del Mondiale: “Battere la Francia, ne avevamo parlato, avremmo affrontato una delle migliori squadre al mondo, ma loro si sono scontrati con la migliore squadra in assoluto. È diverso… Questi giocatori dimostrano impegno, solidarietà e talento. Fanno sembrare facile ciò che è difficile. Hanno talento e un ottimo atteggiamento nei confronti della vita e dello sport’.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La risposta a Deschamps sulle polemiche arbitrali

Dopo le dichiarazioni del ct francese Deschamps, che aveva messo in discussione la direzione di gara della semifinale, De la Fuente ha ricordato come anche la Spagna si sia sentita penalizzata in passato, evitando però di alimentare ulteriormente la polemica: L’arbitro è stato molto indulgente con molti falli. Avevamo già vissuto una situazione molto spiacevole contro l’Uruguay. Non è stato giusto…’.”

E poi la replica alle parole di Deschamps: “Quando i risultati non sono favorevoli, si possono trovare delle scuse. A tratti, la partita di oggi ci ha ricordato quella contro l’Uruguay. Ma, se è come dice Deschamps, abbiamo già sofferto in passato. In effetti, ci hanno annullato un gol. Non sono nella posizione di pensarci”.

E infine il commissario tecnico ha voluto dedicare il successo a tutto il popolo spagnolo, ringraziando i tifosi per il sostegno ricevuto durante il cammino iridato: “Grazie per le espressioni di affetto e sostegno. È un onore essere spagnolo.”

La telefonata di re Felipe VI

Tra i primi a congratularsi con la nazionale c’è stato anche re Felipe VI. La Casa Reale ha pubblicato un video che mostra il sovrano mentre segue la semifinale insieme alla regina Letizia e alle figlie, la principessa Leonor e l’infanta Sofia, festeggiando i gol della Roja.

Nel post partita, De la Fuente ha raccontato di aver ricevuto personalmente la chiamata del re: “È un grande onore che il nostro re ci chiami, si prenda cura di noi e ci incoraggi costantemente. Essere gli artefici della gioia di un Paese così legato alle strade, con una generazione che ha un atteggiamento encomiabile”.

Testa già alla finale

L’allenatore spagnolo ha invitato la squadra a non abbassare la guardia, ricordando che il traguardo più importante deve ancora essere conquistato: “Godiamocelo, il passo più difficile deve ancora venire, dobbiamo migliorare ed è su questo che stiamo lavorando”.

Anche la Casa Reale ha celebrato l’approdo in finale con un messaggio pubblicato sui social: “La Spagna è in finale! Avete dimostrato ancora una volta perché siete una delle grandi squadre del mondo. Ora, con tutto il Paese alle spalle, è il momento di lottare per il titolo. Grazie per averci permesso di vivere questo percorso. Forza!”

Clicca qui per le ultime news sul Mondiale