La Spagna supera la Francia in semifinale grazie al rigore di Oyarzabal e al gol di Pedro Porro: Yamal domina il duello con Mbappé, disastro Digne, Deschamps colpevole

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La caduta degli dei. La super Francia di Mbappé e Olise si arrende a una Spagna semplicemente perfetta, trascinata dalle accelerazioni di Lamine Yamal. Dopo il trionfo del 2018 e la finale persa nel 2022 in Qatar, la corazzata di Didier Deschamps si ferma in semifinale, piegata dal rigore trasformato da Oyarzabal e dal raddoppio firmato Pedro Porro. A pesare sull’eliminazione dei Bleus sono anche le scelte del ct e, soprattutto, il clamoroso errore di Digne, che con un intervento scomposto su Yamal ha provocato il rigore che ha spianato alla Roja la strada verso la finale del Mondiale.

Francia-Spagna, follia di Digne su Yamal: un rigore lancia la Roja

Al 21’ arriva l’episodio che cambia il volto della semifinale mondiale andata in scena al Dallas Stadium di Arlington. Digne tenta un improbabile stop di testa, ma finisce per trasformarlo in un assist perfetto per Yamal. Nel tentativo di rimediare al proprio errore, il terzino ex Roma rifila un calcione alla stella del Barcellona: per il direttore di gara salvadoregno Ivan Barton non ci sono dubbi, è calcio di rigore.

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La Francia protesta chiedendo un fallo di mano di Yamal nell’azione, ma il Var conferma la decisione dell’arbitro. Sul dischetto si presenta Oyarzabal, che supera Maignan con una conclusione precisa e potente nell’angolino alla sua sinistra. Il portiere del Milan, già decisivo dal dischetto contro la Norvegia, intuisce la traiettoria ma non riesce a evitare il gol del vantaggio spagnolo, il quinto personale dell’attaccante in questo Mondiale.

Di male in peggio: Deschamps perde anche Saliba

Va tutto storto a Deschamps. Il ct paga a carissimo prezzo la scelta di preferire Digne a Theo Hernandez. Alla vigilia, infatti, l’ex Milan sembrava favorito sul compagno proprio per le sue caratteristiche, ritenute più adatte a contenere la velocità e l’imprevedibilità di Yamal.

Come se non bastasse, pochi minuti dopo arriva un’altra tegola per i Bleus: Saliba, colonna del pacchetto arretrato, è costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio e lascia il posto a Lacroix. La partita si accende e, all’inizio della ripresa, Deschamps ricorre a un altro cambio: fuori Rabiot, tra i migliori in campo ma già ammonito, dentro il centrocampista della Roma Manu Koné.

Pedro Porro, terzino goleador: Francia tramortito

Entra anche Doué per Barcola, ma lo spartito del match non cambia. La Francia è in bambola, la Spagna di De La Fuente tremendamente solida. E al 58’ arriva il raddoppio: Pedro Porro scambia con Dani Olmo, splendido il passaggio di ritorno per il terzino del Tottenham, che insacca alle spalle dell’incolpevole Maignan.

Annullato un gol (bellissimo) a Yamal

I Blues accusano il colpo, mentre la Roja controlla il gioco senza affanni. Poi si accende Yamal, che fa ancora una volta ammattire lo spaesato Digne, s’invola verso la porta di Maignan e segna il 3-0. Ma il gol è annullato per fuorigioco. Lamine è contrariato, fa segno di no con la mano, ma le immagini confermano che l’offside c’è.

Yamal cancella Mbappé: la Spagna vola in finale

La grande favorita al successo finale saluta il Mondiale in semifinale nel peggiore dei modi, ovvero dopo una prestazione sottotono, senza mordente. La Spagna è riuscita a imbrigliare tutte le bocche di fuoco della Francia. Male Olise, male Barcola, male il Pallone d’Oro Dembelé, malissimo Mbappé. Il capocannoniere della Coppa si spegne sul più bello, a un passo dal sogno, a un passo da una possibile finale bis con l’Argentina.

Non ci sarà vendetta contro Messi dopo la sconfitta ai rigori di quattro anni fa in Qatar. È la grande occasione di Lamine Yamal, che si è aggiudicato il personalissimo Clasico con l’attaccante del Real Madrid e, avrà la chance di conquistare il suo primo Mondiale all’età di 19 anni contro la vincente dell’altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Il golden boy del Barcellona ha impresso la sua firma sul match col guizzo che ha portato al rigore e altre fiammate che hanno trasformato in un vero e proprio incubo la semifinale di Digne. Ma è soprattutto il trionfo di De La Fuente, che ha reso la Spagna una macchina perfetta da quando ha assunto il comando nel 2023: 37 partite di fila senza sconfitte, una Nations League, un Europeo e, ora, la finale Mondiale.