Il ct deve metabolizzare il lutto e si aggrappa all'adrenalina dei Mondiali, la mezzala non cerca alibi ma sottolinea i problemi per un terreno duro

Con il cuore ancora affranto, l’emozione palpabile ma anche con tanta voglia di tornare alla normalità. Didier Deschamps da tre giorni è tornato nel ritiro della Francia dopo aver partecipato al funerale della madre in Francia e si dice pronto per la sfida alla Svezia che vale gli ottavi di finale, in programma domani. Mancherà Thuram per un problema problema muscolare ed anche Kantè è in dubbio.

Niente fascia nera sulle maglie della Francia

“Io sto bene, sono qui. È bello avere qualcosa da fare da quando sono tornato. Ho ripreso i miei impegni e tutto è andato bene per la nazionale francese nella terza partita. Personalmente – dice Deschamps – ovviamente, è molto difficile. Per il mio bene e per quello della nazionale francese, ho dovuto andarmene. Non ci sarà la fascia nera da lutto sulle maglie? Non so cosa dire…Grazie a quello che hanno fatto i giocatori e tutto lo staff, e a tutti i messaggi ricevuti, ho già ricevuto abbastanza sostegno. Non cambia molto; non ne avevo bisogno”.

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Si passa alla gara, da domani partono gli scontri diretti, chi perde va fuori: “È la cosa peggiore che si possa pensare. Mi sono sempre preparato per le partite facendo tutto il possibile per assicurarmi un buon risultato. Queste sono partite a eliminazione diretta, ma questa possibilità esiste per ogni squadra. La Svezia non ha nulla da perdere e dobbiamo affrontare questa sfida con umiltà e con la stessa concentrazione che abbiamo già dimostrato. Non ci sono seconde possibilità, non c’è margine di errore, ma questo non significa che dobbiamo essere nervosi o trattenerci. Quando abbiamo il possesso palla non ci sono problemi. Quando non ce l’abbiamo, dobbiamo essere più efficaci. Ma abbiamo la capacità di mettere in difficoltà l’avversario e dobbiamo mantenerla”.

Deschamps difende Mbappè

Deschamps ha grande rispetto per la Svezia: “Sono una buona squadra con una forte presenza atletica e il loro reparto offensivo con Viktor Gyökeres, Alexander Isak e Anthony Elanga è impressionante. C’è molta qualità in quel reparto, ed Elanga ha una grande velocità e la capacità di ripetere sforzi ad alta intensità. Sono grandi giocatori che militano in grandi club. Il risultato contro l’Olanda è stato molto severo”. Per Mbappè solo complimenti nonostante alcune prestazioni alterne: “Kylian difende. Sa difendere, forse non bene come altri, ma segna più gol di altri. Abbraccia pienamente il suo ruolo di capitano. L’immagine che la gente ha di lui fuori dal club spesso non rispecchia chi è veramente. Sta battendo record e ne batterà altri. Può avere momenti di inefficienza, come nel primo tempo contro il Senegal, sbagliare il controllo del pallone, ma non ha dubbi su se stesso. Non lo preoccupa; non è insicuro. Appartiene alla razza dei giocatori eccezionali, ed è fantastico che sia francese e con noi”.

Rabiot critica le condizioni del campo

Tocca poi a Rabiot che prima consola Deschamps (“È stato piuttosto complicato da gestire. È stato uno shock. Aveva piena fiducia in noi e siamo felici di riaverlo con noi dopo che ha fatto del suo meglio. È difficile elaborare il lutto in queste circostanze. È tornato con la voglia di fare bene. È molto sorridente, entusiasta, anche se sospettiamo che sia molto provato. Tutto il gruppo è unito; sappiamo cosa sta passando e cercheremo di confortarlo”) e poi lancia una critica sul campo: “In Europa siamo abituati a giocare su campi in condizioni migliori. Le squadre che giocano in questi stadi di solito non sono squadre di calcio. È vero che, a mio parere, il campo non è in buone condizioni, e non solo a mio avviso. Ma questo vale per entrambe le squadre. Siamo andati a vederlo poco fa. Credo ci sia stato un leggero miglioramento, anche se il campo è ancora piuttosto duro. Ma questa non sarà una scusa. Siamo preparati”.