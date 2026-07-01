La prova dell’arbitro Makkelie al New Jersey Stadium di East Rutherford analizzata ai raggi X, il fischietto olandese non ha ammonito alcun giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Poche distrazioni per l’arbitro Makkelie al New Jersey Stadium di East Rutherford che però non è sempre stato supportato dal Var. Il fischietto olandese è però stato troppo clemente, nonostante i numerosi falli non ha ammonito alcun giocatore. Vediamo cosa è successo.

Francia-Svezia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 20′ Mbappè segna ma quando riceve palla è appena oltre la linea della difesa, rete annullata. La Francia protesta per un mancato cartellino per un fallo duro su Olise, l’arbitro fischia molto ma non estrae cartellini. Dopo due pali della Francia arriva il gol, ancora di Mbappè, e questa volta è buono: sugli sviluppi del corner, Dembélé pesca in area Mbappé che parte da posizione defilata e dopo una serpentina tra gli avversari, trova lo spazio per il destro vincente sul secondo palo.

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La gomitata non vista

Al 48′ Elanga viene cinturato da Digne: sarebbe rigore probabilmente, se l’azione non fosse viziata da un fuorigioco. Regolare al 53′ il raddoppio di Barcola. Al 60′ Gyokeres prende un colpo al volto da parte di Upamecano, non se ne accorge nessuno e neanche il Var interviene. Proteste vivaci di Ari che non si vede accordato un calcio d’angolo a suo giudizio a favore della Svezia: il replay gli dà ragione. Al 74′ la Francia fa tris: imbucata illuminante di Olise che pesca l’inserimento in area di Mbappé che controlla e calcia sul palo lontano trovando così la doppietta personale. Qualche dubbio sulla sua posizione ma il Var conferma Mbappé è tenuto in gioco dalla presenza di Gudmundsson sull’altro lato. Dopo 4′ di recupero finisce 3-0 per la Francia, che agli ottavi affronterà il Paraguay.

Chi è l’arbitro Makkelie

Arbitro per vocazione (ha iniziato addirittura a 16 anni, debuttando tra i professionisti nel 2005, 22enne), Danny Makkelie è nato il 28 gennaio 1983 a Willemstad, la capitale dell’isola caraibica di Curacao, nazione costitutiva dei Paesi Bassi. Di professione è poliziotto e la severità è uno dei suoi marchi di fabbrica: non tollera le proteste troppo accese ed è di manica larga coi cartellini: nel 2014 ne ha dispensati ben 13 in Ado Den Haag-Feyenoord, tutt’ora record assoluto per l’Eredivisie olandese. In Champions League ha debuttato il 21 ottobre 2014 (in Chelsea-Maribor). Oggi è un arbitro apprezzato dall’Uefa, nel 2016 però, è finito nell’occhio del ciclone per un calcio di rigore inesistente, che permise all’Ajax di pareggiare contro l’Utrecht allo scadere. Un rigore definito “uno scherzo” dall’ex fischietto van der Ende. Nel 2014, lo stesso Makkelie si era reso protagonista di una figuraccia durante un corso di addestramento arbitri internazionale. L’olandese si era divertito con i colleghi a rivedere su YouTube il video del presidente della FIFA Blatter che cadeva dal palco. Questo gesto, che non è piaciuto neanche alla federazione olandese, fu segnalato da alcuni partecipanti come “inadeguato e di cattivo gusto”.

L’arbitro non ha ammonito alcun giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Steegstra e de Vries con Tori Penso IV ufficiale l’arbitro del match non ha ammonito alcun giocatore.