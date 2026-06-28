Una vignetta di dubbio gusto con il ct della nazionale francese che solleva a mo’ di coppa l’urna che contiene le ceneri della mamma scomparsa da poco: Charlie Hebdo indigna la Francia

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Le vittorie della nazionale francese, una delle favorite alla vittoria del Mondiale, dovrebbero unire il paese. Ma in Francia il gusto della provocazione può essere molto forte e il controverso giornale satirico Charlie Hebdo ha deciso di spingere forte riaccendendo il discorso sul confine tra satira e offesa, tra ironia e rispetto per il dolore. E stavolta lo ha fatto puntando sulla figura di Didier Deschamps.

La vignetta di Charlie Hebdo indigna la Francia

Charlie Hebdo è spesso finito al centro della polemica e ha nel suo passato anche un momento tragico. Ma il settimanale satirico non ha mai fatto un passo indietro rispetto alla sua linea editoriale e ora affonda anche nel modo del calcio. Sul settimanale è comparsa una vignetta firmata da Felix che ritrae Didier Deschamps mentre solleva al cielo, a mo’ di celebrazione della vittoria della Coppa del Mondo, un’urna funeraria con la scritta “Mamma”. E la didascalia che accompagna l’immagine recita: “Didier Deschamps porta a casa la Coppa”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ondata di polemiche in Francia

La scelta del settimanale satirico non ha lasciato indifferenti. In Francia i commenti scioccati per quanto pubblicato da Charlie Hebdo hanno fatto il giro del web e dei social, scatenando anche le reazioni del mondo della politica. Il deputato Antoine Leaument ha commentato: “Questa vignetta non è divertente. Bisogna essere insensibili al dolore altrui per riderne e pubblicare una cosa simile. Didier Deschamps non è solo un personaggio pubblico ma un figlio in lutto. Un po’ di rispetto e chiedere troppo?”.

Non si è fatto attendere neanche l’intervento da parte della Federcalcio francese, attraverso le parole del presidente Philippe Diallo: “Questa vignetta mi ha scioccato. Eravamo tutti Charlie ma l’ho trovata molto inappropriata nei confronti di un uomo in difficolta. La FPF sostiene la massima libertà di espressione ma questa vignetta è comunque irrispettosa e indecente”.

La scelte del ct della Francia

Un lutto che ha sconvolto il ritiro della Francia ai Mondiali, Didier Deschamps ha lasciato il suo posto per fare rientro a casa dopo la morte della mamma Ginette. Il tecnico francese non è stato in panchina nel corso della gara con la Norvegia ma tornerà regolarmente al suo posto per la sfida dei sedicesimi di finale in programma martedì contro la Svezia. Ha fatto discutere anche la scelta della Fifa di non accettare la richiesta della nazionale transalpina di osservare un minuto di silenzio per la mamma del tecnico prima del match con la Norvegia.