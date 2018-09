Francini chiede un'opportunità per Maksimovic

A Radio Crc Targato Italia ha parlato Giovanni Francini, ex difensore del Napoli.

"Alternativa a Chirches? Maksimovic potrebbe essere un giocatore importante. A Napoli non si è mai visto il vero Maksimovic. Spero possa dare un grande contributo. Poi c’è Luperto e ne parlano tutti benissimo. Ancelotti crede molto in lui, soprattutto per buttarlo dentro in una partita come quella contro il Milan in un ruolo non suo" ha detto.

"Ancelotti deve dare un segnale per compattare l’ambiente? Ancelotti è un tipo pacifico. Adesso ci vorrebbe tranquillità e dovrebbe cercare di tranquillizzare un po’ le persone che ha intorno. Speriamo di parlare a breve delle vittorie del Napoli e che vengano fuori cose interessanti dalle prossime partite. Quanto tempo ci vuole perché Ghoulam torni al top? Un po’ di tempo ci vuole, ma ha grande voglia e tornerà al top. Ancelotti saprà come facilitare il suo reinserimento" ha aggiunto Francini.

SPORTAL.IT | 11-09-2018 14:05