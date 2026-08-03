Franco Baresi privato, la famiglia del mito Milan con Maura Lari e i figli e il rapporto con il fratello Beppe e la nipote Regina, capitani dell'Inter

Per Franco Baresi, quel Milan ha ritirato la maglia numero 6 senza alcun dubbio, senza alcuna opposizione con l’unanimità che mai prima si è scoperta tale. Oggi, quella maglia rossonera, è omaggiata dai tifosi all’esterno della nuova sede dopo via Turati, in via Aldo Rossi, simbolo di un cambiamento non indolore nella storia della società e del passaggio da Silvio Berlusconi alle proprietà che si sono susseguite, fino all’attuale gestione sotto Gerry Cardinale.

Franco Baresi, il Milan “casciavait”

Baresi, il Franco, ha raccolto quel popolo casciavait che non ha mai perso identità e rigore, solo quegli uomini che hanno saputo vedere oltre, vantare una visione che ha interpretato il senso di quella squadra. il capitano era un difensore che anticipava, aveva vissuto della sua eleganza e della sua intelligenza portando agli estremi un talento che non venne sprecato.

Nella Basilica di Sant’Ambrogio che accoglierà, in questo agosto assolato e asfissiante, i funerali di Baresi e di Don Antonio Mazzi con il loro lascito alla Milano che verrà ci saranno le persona che lo hanno sempre seguito e amato, come la moglie Maura, i loro ragazzi, i familiari stretti come il fratello Beppe, simbolo dell’altra faccia della città meneghina, sua nipote Regina, campionessa a sua volta, e tutte le persone più care e fedeli al capitano che ci ha donato l’immagine di un uomo di sport fiero e ostinato, quando al fianco di Beppe Bergomi ha portato la torcia olimpica.

Franchino, il Piscinin

Franchino Baresi, il Piscinin, da Travagliato era arrivato al Milan dopo non aver convinto tanto quanto il fratello Giuseppe (ovvero Beppe), diventato una bandiera interista. La famiglia è stata una costante, per lui. Una misura su cui decidere, fin dall’epoca dei tiri con il fratello nell’aia dove trascorreva la sua giornata, da bambino.