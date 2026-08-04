Franco Baresi, Maurizio Ganz lo ricorda in esclusiva: “Leader silenzioso, giocatore impressionante. Patrimonio del calcio”

“Franco l’ho incontrato in campo quando militavo nel Brescia e nell’Atalanta. Come giocatore era impressionante, giocarci contro era impossibile. Non ti lasciava spazio, sapeva quando anticipare, quando scappare all’indietro. La difesa del Milan è stata una delle migliori di tutti i tempi, non c’era bisogno di tante parole, bastava uno sguardo di Baresi per dirigere tutto. È stato unico. Mi lega a lui, oltre averlo affrontato da avversario, anche il fatto di aver giocato insieme con il Milan Legends ed è stato il mio vice presidente onorario quando ho allenato la squadra femminile rossonera. Inoltre, con la mia società, la GS Sport Event, nell’ambito del Maurizio Ganz Camp sono riuscito a portarlo a Tarvisio, dove ho mosso i miei primi passi da calciatore. È stato un orgoglio enorme, una cosa straordinaria”.

Nel giorno del suo funerale , abbiamo chiesto a Maurizio Ganz, con cui ha duellato sui terreni di gioco e, successivamente, ha lavorato insieme nel club rossonero, un ricordo di Baresi.

Solo due crucci: la finale Mondiale del 1994 contro il Brasile, persa ai rigori nonostante una prestazione sontuosa dopo 25 giorni da un intervento al menisco del ginocchio. E il Pallone d’Oro che non è mai arrivato. Si tratta di gocce in un mare di successi.

Baresi venne scartato dall’ Inter , che invece prese il fratello Beppe, perché ritenuto troppo gracile, ‘piscinin’ in gergo milanese. Su imbeccata di Italo Galbiati, fece tre provini al Milan che lo ritenne adatto: ne divenne il simbolo in campo per oltre 20 anni.

Maurizio Ganz lo dice senza giri di parole: Franco Baresi era unico. La notizia della morte della leggenda del Milan, arrivata il 31 luglio scorso, non ha colto di sorpresa, visti i gravi problemi di salute che duravano da tempo. Ma ha colpito nel profondo tutto il mondo dello sport. Tantissimi i messaggi di cordoglio: un ricordo unanime e sentito per lo storico capitano del Milan.

“Poche parole e tanti fatti: Franco era un uomo vero”

Un dolore trasversale ha attraverso il mondo del calcio internazionale, mai come in questo caso unito e compatto nel ricordare un giocatore e una persona di altissima statura morale.

“Baresi è un patrimonio Mondiale. Se sotto l’aspetto del giocatore aggiungere qualcosa sarebbe superfluo, come uomo è stato umile, nonostante abbia vinto qualsiasi cosa a livello sportivo, una persona disponibile. In definitiva, un uomo vero. Conosco la sua famiglia, il fratello Beppe e la nipote Regina, e questo mi ha fatto capire molto di Franco. Da buon bresciano, di Travagliato, è stata una persona di poche parole, ma tanti fatti”.

Il lascito di Baresi al calcio

In conclusione, abbiamo chiesto a Ganz cosa lascia Baresi al calcio, soprattutto a quello nostrano distrutto da una grave crisi economica, da un abbassamento della qualità e con una Nazionale che non partecipa al Mondiale dal 2014.

“Passione, dedizione e senso di appartenenza: penso sia questo il lascito più grande di Baresi per il mondo del calcio mondiale. Appartenenza che vuol dire indossare una maglia e farlo al 100%. E, poi, quel silenzio da leader, un silenzio pieno di tante parole”, ha concluso Ganz a Virgilio Sport.