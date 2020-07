Franco Vazquez può tornare in Serie A

Franco Vazquez potrebbe tornare a vestire la maglia di un club di Serie A. Il fantasista del Siviglia, che ha vestito per tre stagioni e mezzo la maglia del Palermo (dal 2012 al 2016) è nel mirino della Lazio, stando a quanto riportato dalla testata spagnola ‘Transfer20’.

Vazquez, che ha vestito in carriera sia la maglia della nazionale italiana sia quella dell’Argentina (ha potuto farlo perché con gli Azzurri non ha disputato incontri ufficiali), è in scadenza nel giugno 2021 con gli andalusi e da tempo non è ai margini del progetto tecnico di Julen Lopetegui.

Per portarlo a Roma, i biancocelesti sono pronti a sborsare circa 8 milioni di euro.

OMNISPORT | 11-07-2020 11:25