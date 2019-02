Frank Vitucci esalta Vincenzo Esposito

Il coach di Brindisi Frank Vitucci in conferenza stampa parla della trasferta di Sassari. "Affrontiamo la seconda trasferta consecutiva, contro una squadra di alto livello costruita per restare nei primi 4-5 posti in classifica. Un team dalla consistenza offensiva importante allenata da un bravissimo coach, uno dei giocatori più forti che abbia mai allenato nella mia carriera, Vincenzino Esposito. Sappiamo che dovremo innalzare il nostro livello di energia e determinazione, ci proveremo come abbia sempre fatto in ogni partita da inizio regular season".

"All’andata il Banco di Sardegna ci fece patire e vinse al PalaPentassuglia. Ora la situazione è leggermente diversa avendo preso giocatori dalle caratteristiche differenti ma la struttura di base importante resta ben solida".

Sul momento positivo: "È più importante come si conclude la regular season rispetto a come si inizia. Personalmente finora mi posso ritenere soddisfatto ma è ancora presto per tracciare bilanci, siamo al primo di febbraio e possono accadere ancora molte cose. Costruire una squadra ex novo in estate con la fiducia della società e dello staff è una bella sfida. Pensiamo ad affrontare ogni settimana nuove sfide step by step".

