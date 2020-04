Frank Vitucci in attesa di un miracolo

Il coach della Happy Casa Brindisi Frank Vitucci in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno si dice molto pessimista sulla ripresa della Serie A: "Vorremmo fortemente tornare a giocare ma non sta a noi poterlo dire: la salute è anteposta a tutto. Ed è proprio per questo che mi sembra oggettivamente impossibile si possa fare. Servirebbe un miracolo", sono le parole riportate da Sportando.

"Perché si torni in campo, gli atleti dovrebbero avere la testa libera per riprendere ad allenarsi e giocare in fretta e furia. Penso ci sia ancora un minimo barlume di speranza per concludere la stagione entro il 30 giugno, ma non credo che onestamente sia fattibile".

Anche il futuro è cupo: "Il pensiero del futuro occorre averlo, senza farsi travolgere. C'è un aspetto economico da valutare per la prossima stagione. Inciderà per noi, come per tutti. Ma è importante avere già idee, voglia di organizzare. E noi ci stiamo già pensando".

SPORTAL.IT | 04-04-2020 10:21