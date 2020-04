Frank Vitucci non ha dubbi sul suo futuro

In una lunga intervista esclusiva concessa a Pianeta Basket Frank Vitucci ha parlato anche del suo rapporto con Brindisi.

"Indubbiamente la chimica di Brindisi è molto particolare, c’è un attaccamento alla passione viscerale, è scoccata una scintilla e il fuoco si è acceso subito – ha detto -. Abbiamo cambiato tanti giocatori, non è mai mancata la dedizione del presidente Marino facendo diventare il progetto qualcosa di veramente importante non solo per il Sud. Il tutt’uno che si è creato tra la squadra, il pubblico e la città ha fatto la differenza in questo percorso – Il nuovo palazzetto, che spero si possa fare nel breve tempo possibile, darà ulteriore lustro a tutto. Abbiamo fatto questa spinta verso l’alto e siamo contenti di essere in questa posizione. Io e la mia famiglia ci troviamo benissimo nel Salento, la Puglia è un posto straordinario e pieno di passione, la mia volontà è quella di continuare ad allenare la squadra e in questo senso c’è reciprocità di intenti con la società".

SPORTAL.IT | 18-04-2020 14:53