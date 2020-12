Frank Vitucci non ha paura dell'Olimpia

Unica formazione in grado di tenere testa all’Olimpia Milano ancora a punteggio pieno in campionato, Brindisi, seconda a due punti dalla squadra di Messina, si prepara per la super sfida in programma domenica nella tana di Rodriguez e compagni.

A due giorni dal big match il coach dei pugliesi, Frank Vitucci, sceglie di non nascondersi: “Affrontiamo questa partita con gioiosa curiosità – ha detto il tecnico veneziano – Sappiamo che dovremo giocare la nostra miglior pallacanestro sul piano difensivo e offensivo, ma siamo in alto con merito e nascondersi sarebbe fuori luogo”.

“Giochiamocela senza arroganza, ma credendo nei nostri mezzi – la conclusione – Non voglio avere rimpianti”.

OMNISPORT | 11-12-2020 21:15