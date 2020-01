Frank Vitucci non recrimina

Nulla da fare per l'Happy Casa Brindisi, uscita sconfitta dal parquet ungherese del Falco Szombathely ed eliminata dalla Champions League con un turno d'anticipo.

Al termine della gara il coach dei pugliesi Frank Vitucci divide l'analisi tra quanto avvenuto nei concitati minuti conclusivi e la prova dei suoi: "Mi spiace molto sottolineare il finale di gara concitato, i tifosi devono stare al loro posto e seduti, non vicino la nostra panchina. A maggior ragione mi rammarica ciò dopo il bellissimo ricordo tributato a Kobe Bryant, con t-shirt celebrativa e i secondi lasciati scorrere in suo onore".

"Tornando al basket giocato, desidero fare i complimenti al Falco per la vittoria e la buona partita disputata. Purtroppo il primo tempo l’abbiamo interpretato molto bene con grande energia. Nei secondi venti minuti si è fatta sentire la fatica di un doppio impegno così ravvicinato dopo la dura partita di domenica a Brescia. Dispiace per il risultato finale e la possibilità di non accedere al secondo turno ma andiamo avanti guardando con fiducia ai prossimi impegni".

SPORTAL.IT | 28-01-2020 22:16