Frank Vitucci non si accontenta

Dopo aver acciuffato la Final Eight all'ultimo secondo, Brindisi non si accontenta e continua a stupire, arrampicandosi per la prima volta nella propria storia fino alla finale di Coppa Italia.

La semifinale contro Sassari si risolve all'ultimo secondo (87-86) e coach Vitucci non può nascondere l'emozione e la soddisfazione: “Coronare questo percorso con la finale è una grandissima soddisfazione. Sapevamo che sarebbe stata dura contro Sassari, avevamo giocato contro di loro poco tempo fa e ci avevano messo in difficoltà per il loro modo di giocare e la loro mole, per la quale abbiamo pagato in termini di lucidità soffrendo molto la loro aggressività".

Ora però vietato accontentarsi e allora ecco che il pensiero va già alla finalissima contro Cremona: “Siamo venuti bene a capo, magari sarebbe stato meglio con qualche punto in più, però c’è da godere dal risultato. Ora ce la giochiamo con Cremona che è andata oltre le aspettative come noi: una bella storia di pallacanestro per entrambi e un bel premio per noi che ci giocheremo questa chance. 50-50 per il trofeo? Loro hanno qualcosa in più".





SPORTAL.IT | 17-02-2019 00:30