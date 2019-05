Frank Vitucci si rivolge ai tifosi

Frank Vitucci promette grandi battaglie. "Mi è dispiaciuto non aver mantenuto con il presidente la promessa di giocare in casa le prime due partite. Ma non siate tristi, ci divertiamo anche da quinti. Adesso inizieremo fuori casa con Sassari, speriamo in settimana ci sia una situazione buona da] punto di vista fisico, reinserendo Rush e inserendo il nuovo innesto Greene" si legge sul 'Nuovo Quotidiano di Puglia'.

"Peccato non essere riusciti a vincere anche questa partita. Abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo dal punto di vista delle energie fisiche. Negli ultimi 6-7 minuti poi siamo calati e abbiamo fatto delle scelte sbagliate" aggiunge il timoniere brindisino.

SPORTAL.IT | 13-05-2019 10:56