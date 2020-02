Frank Vitucci trova le chiavi della sconfitta. “C’è rammarico perché qualcuno dei miei è stato sotto al suo standard e abbiamo sbagliato dieci tiri liberi, tantissimi per una finale. Mi dispiace per i miei giocatori, di cui sono molto orgoglioso, per chi ci ha seguito fin qua, ma anche per il club” dice il coach di Brindisi.

“La Reyer ha dimostrato perché é campione d’Italia. Nonostante la forza di Venezia e i nostri errori in lunetta abbiamo perso di solo sei” chiosa Vitucci.

SPORTAL.IT | 16-02-2020 20:48