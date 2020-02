Frank Vitucci: "Vincere a Pesaro non era scontato"

Un Frank Vitucci contento per la vittoria di Pesaro ("Non era scontata, il nostro approccio non è stato brillante e poi abbiamo dovuto premere il pedale sull’acceleratore. Auguro ai biancorossi di tornare presto ad alti livelli") si è poi soffermato sulla Final Eight di Coppa Italia che andrà in scena proprio nel palazzetto marchigiano.

"I tifosi mi chiedono la coppa – ha sottolineato -. C’è qualcuno più favorito di noi e già il nostro primo avversario è di alto livello (Sassari, ndr). E’ in generale una manifestazione molto bella anche se secondo me è sbagliata un po’ la formula: chi gioca venerdì è in svantaggio netto su chi comincia giovedì, c’è una squadra che rischia di fare 3 partite in 45 ore ed un’altra che le può fare in 70".

SPORTAL.IT | 09-02-2020 14:38