Frank Vitucci vuole un altro finale

Brindisi "si allena" contro la Fortitudo Bologna e vola in finale di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo. Dopo aver eliminato a sorpresa Brescia nei quarti, gli emiliani non si ripetono e non entrano mai in partita contro i pugliesi, vittoriosi per 78-53.

Dopo Cremona, vincitrice nel 2019, ora gli avversari saranno i campioni d'Italia di Venezia.

Coach Frank Vitucci si gode la schiacciante vittoria sulla Fortitudo, ma pensa già alla finalissima: "Sono estremamente soddisfatto – ha detto a fine gara – Abbiamo approcciato la partita con energia e concentrazione e abbiamo giocato perfettamente in difesa. Il merito è degli attori protagonisti che sono i giocatori. Volevamo fortemente tornare in finale e ci siamo riusciti; è una grande situazione perché fare due finali di Coppa Italia consecutive non è da tutti. Domani giocheremo contro i campioni d’Italia, i “finti ottavi”. Noi dovremo cercare di essere più bravi dei più forti; sono più grossi, ma non ci spaventiamo di certo. Domani non partiamo sfavoriti, ma sulla carta sono un po’ più forti di noi; noi saremo l’underdog".

