La Williams Racing, in una breve nota pubblicata sui social network, ha fatto sapere che il suo fondatore e storico patron è uscito dall’ospedale dove era stato ricoverato la settimana scorsa: “Siamo lieti di dire che Sir Frank è stato dimesso dall’ospedale e ora è in via di guarigione a casa. La famiglia Williams desidera ringraziare tutti per il supporto in questo momento difficile e augurare a tutti un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo”.

OMNISPORT | 24-12-2020 18:23