Paura per Frankie Dettori, nell'incidente in auto nel Suffolk riporta costole rotte e frattura del pollice ma poteva essere una tragedia

Il fantino italiano (ma britannico di adozione) vittima di un incidente stradale a Newmarket: avrebbe urtato un altro mezzo e si sarebbe ribaltato. A settembre era atteso a un evento a Doncaster

Per fortuna dovrebbe essersi trattato solo di un grosso spavento, con conseguenze decisamente più miti rispetto a quanto si sarebbe potuto temere. Ma di sicuro Lanfranco “Frankie” Dettori può dire di averla scampata bella: a Newmarket, cittadina del Suffolk, il fantino di origini sarde è rimasto coinvolto in un brutto incidente mentre si trovava alla guida della sua auto, con la quale avrebbe urtato un altro mezzo nella parte posteriore e così facendo avrebbe innescato una carambola, ribaltandosi più volte, e poi estratto un po’ a fatica dall’abitacolo.

Dinamica al vaglio, domani nuovi aggiornamenti

Le condizioni dell’istrionico Frankie sono considerate serie, ma comunque tali da potergli consentire di tornare in un lasso di tempo non troppo lontano in sella. Dettori avrebbe riportato la frattura di diverse costole e di un pollice, e chiaramente resterà sotto stretta osservazione medica ancora per qualche giorno. Domani peraltro è prevista una Tac di controllo per capire l’evoluzione del quadro clinico, ma testimoni hanno affermato che per quella che è stata la dinamica dell’incidente le conseguenze avrebbero potuto essere assai più gravi.

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Tanto che anche la H Talent Management, la società che gestisce l’immagine pubblico del fantino, ha fatto capire che tutto sommato l’incidente non ha arrecato grossi danni, pur senza voler entrare troppo nel merito della questione.

“Frankie è stato portato in ospedale. Gli sono state riscontrate diverse costole rotte e la frattura di un pollice. Le sue ferite sono ancora in fase di valutazione e rimane sotto osservazione per ulteriori esami. Desidera ringraziare i servizi di emergenza intervenuti sul posto, insieme ai medici, agli infermieri e a tutto il team che si sta prendendo cura di lui. H Talent Management chiede rispettosamente che la privacy di Frankie venga tutelata in questo momento. Non verranno rilasciati ulteriori commenti finché non ci saranno aggiornamenti significativi”.

La carriera non sembra essere a rischio

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 1° luglio, ma non dovrebbe pregiudicare il proseguo della carriera del 55enne fantino, nonché figlio d’arte (suo papà Gianfranco è stato uno dei più vincenti della sua epoca). Tra l’altro Frankie è stato annunciato alla Betferd Leger Legends Race in programma il prossimo 11 settembre, e appena qualche settimana fa in una delle tante interviste rilasciate ai media italiani ha spiegato di avere voglia ancora di correre, e di volerlo fare sempre per vincere.

“Non vedo un viale del tramonto nella mia parabola, voglio chiudere da Frankie, cioè da vincente”, ha specificato, ricordando le oltre 3.000 vittorie ottenute in carriera (nessuno come lui nella storia dell’ippica) e ripensando al quel favoloso Royal Ascot del 1996, quando vinse tutte le 7 gare disputate nel pomeriggio (Magnificent Seven), scrivendo la Storia con la S maiuscola.