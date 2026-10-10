Il bresciano tenterà di migliorare i risultati nelle discipline tecniche, a cominciare dalla gara inaugurale della stagione: "Ma non mi pongo obiettivi, faccio un passo per volta".

Vuoi vedere che sotto sotto Giovanni Franzoni un pensierino alla Coppa del Mondo intende farlo sul serio? Grande protagonista della passata stagione nelle gare veloci, il giovane campione bresciano si è detto pronto a cimentarsi con convinzione anche nelle discipline tecniche. Nel gigante, in particolare. A cominciare dalla prova inaugurale di Soelden, che darà inizio – tra un paio di settimane – alla nuova stagione del circo bianco. Dopo aver stupito tutti con una serie di risultati clamorosi nell’annata 2025-26, Franzoni intende sorprendere ancora nella stagione delle conferme e della definitiva consacrazione.

Franzoni in gigante per conquistare sempre più punti

Il Media Day della FISI ha rappresentato l’occasione per esternare, in serenità, i buoni propositi per l’anno nuovo. Franzoni ha ammesso che sarà al cancelletto di partenza non certo per fare da comparsa o per provare a entrare nei trenta. “Non ho fatto tantissimi passaggi in gigante, ma penso di avere comunque le capacità per mostrare qualcosa anche lì“, la promessa. “Sinceramente, non saprei cosa aspettarmi. Vado a Soelden cercando di fare quello che so fare, avvicinandomi anche in questi giorni di rifinitura per provare ad avere più feeling possibile coi materiali e la neve. Non so neanche se è pronta la pista adesso e dunque continuo a pensare a un giorno alla volta”.

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La confessione su Hirscher: “Spero di partirgli dietro”

Nessuna pressione, nessuna necessità di dimostrare qualcosa a qualcuno. Il mantra di Franzoni non è cambiato. “Quando arriverà il giorno della gara l’obiettivo sarà sempre lo stesso, rimanere concentrati e dare il massimo”. Provando magari a ‘spiare’ e a rubare qualche segreto del mestiere a un certo Marcel Hirscher, pure lui in gara dopo i primi trenta, proprio come Franzoni. “Spero di partirgli dietro, non mi è mai capitato di partire insieme a Marcel. È sempre stato una leggenda di questo sport e poter partire dietro di lui, vedendolo davanti al cancelletto, secondo me mi darebbe molta carica. Sì, preferirei partirgli dietro anziché davanti”.

Obiettivo Coppa del Mondo? Franzoni non si sbilancia

Non ci sono priorità nella prossima stagione per Franzoni se non lavorare, allenarsi, crescere e migliorare ulteriormente. “Non mi sono mai posto obiettivi in termini di risultati eppure sono sempre arrivati. Voglio migliorare dal punto di vista tecnico e tattico, tante cose da poter far meglio su diversi tipi di neve e di piste. Ovviamente ho anche il sogno di vincere qualche trofeo o una medaglia, ma anche quest’anno speravo di arrivare a Cortina e partecipare alle Olimpiadi nella discesa libera, entrando nei primi trenta. Invece ci sono arrivato quasi da favorito e ho vinto una medaglia. A volte gli obiettivi possono essere limitanti, altre volte magari sono un po’ sproporzionati. Per questo preferisco concentrarmi su obiettivi a breve termine, giorno dopo giorno”.