Franzoni in gigante a Milano-Cortina, la mossa disperata dell’Italia. De Chiesa esalta Giovanni: “Odermatt lo teme”

Oltre alle gare di discesa libera e supergigante, a Milano Cortina Franzoni potrebbe prendere parte anche allo slalom gigante, dove nelle convocazioni dell'Italia manca ancora un nome

Dopo gli exploit avuti durante la stagione di Coppa del Mondo l’uomo del momento nello sci azzurro è senza dubbio Giovanni Franzoni, sul quale sono riposte grandi aspettative in supergigante e in discesa libera per Milano-Cortina 2026. La sua esplosione apre però le porte a scenari fino a poco tempo impensabili, con il classe 2001 che potrebbe prendere parte addirittura a tre gare ai prossimi Giochi Olimpici, dato che nell’elenco dei convocati dall’Italia risulta vacante un posto per lo slalom gigante, specialità con la quale il bresciano era cresciuto.

Milano-Cortina, Franzoni presente in discesa, superG e…gigante?

Insieme a Sofia Goggia e alla rediviva Federica Brignone, Franzoni è tra i protagonisti azzurri dello sci alpino più atteso alle ormai prossime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Le ultime due settimane da sogno culminate con il successo a Kitzbuehel, hanno reso chiaro come Giovanni sia l’anno nella manica del nostro movimento per sperare in una medaglia in supergigante e discesa libera (specialità dove in Coppa del Mondo ha battuto anche il mostro sacro Marco Odermatt) ai prossimi giochi.

L’exploit di Franzoni potrebbe spingere però l’Italia a giocarsi anche una mossa della disperazione per andare a caccia di ulteriori medaglie e impiegarlo anche nello slalom gigante, specialità nella quale è cresciuto e in cui aveva fatto il suo debutto in Coppa del Mondo nel 2020. Al momento infatti nelle convocazioni azzurre per il gigante sono presenti solo Luca De Aliprandini, Tobias Kastlunger e Alex Vinatzer – la nostra punta di diamante nella specialità ma troppo discontinuo per regalare certezze, come confermato anche nella seconda manche di Schladming -, con il quarto posto che al momento risulta dunque vacante e che potrebbe essere stato lasciato tale proprio per schierare Giovanni come evidenziato da OAsport.

L’eventuale calendario di Franzoni ai Giochi

Anche il calendario favorirebbe questa opzione. Franzoni infatti sarà impegnato il 7 febbraio nella discesa libera, poi il 9 ella manche di discesa della combinata a coppie e infine l’11 per il superG. Terminati questi appuntamenti Giovanni avrebbe tre giorni per riposarsi ed eventualmente prepararsi per la gara di gigante, in programma il 14 febbraio.

De Chiesa celebra Franzoni: “Anche Odermatt lo teme”

A ricordare il passato da gigantisca di Franzoni è stato anche Paolo De Chiesa, che ne La Scodata su OAsport ha tessuto le lodi del talento di Giovanni spiegando come ormai sia temuto anche dal dominatore assoluto dello sci maschile Odermatt, che per batterlo ha dovuto spingersi oltre i limiti: “Franzoni invece arriva dal gigante ed ha una tecnica incredibilmente buona. Non a caso sulla Streif, a mio avviso, ha sciato la Steilhang meglio di Odermatt, anche se il cronometro, per pochi centesimi, diceva il contrario. A Wengen Odermatt era rimasto impressionato dalla sua prestazione in superG e, nel tentativo di batterlo, si è preso dei rischi e ha sbagliato. A Kitzbuehel invece, pur attaccando al massimo, lo svizzero è stato perfetto, però ha perso. Odermatt sono già due gare che ha tirato fuori l’anima per battere Franzoni e non ci è riuscito. Vuol dire che lo considera sicuramente alla pari. Penso che da ora in poi non ci sarà gara in cui non lo tema”.