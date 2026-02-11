Franzoni-Sinner, amici divisi da Sanremo. Mattarella star dei Giochi: il siparietto con Arianna Fontana

In questo febbraio gli azzurri si dividono tra palco e pista: c’è chi dice no all’Ariston e chi apre alla possibilità. Intanto Mattarella ruba la scena a Milano-Cortina

Amici fuori, avversari solo per scherzo davanti alle scelte di calendario. Nel 2026 il nome di Jannik Sinner torna a incrociare quello di Giovanni Franzoni, ma stavolta non c’entra il campo. Di mezzo c’è Sanremo, con l’altoatesino che in passato ha detto no e lo sciatore che invece apre alla possibilità. Sullo sfondo, un Presidente della Repubblica in versione tifoso-star ai Giochi di Milano-Cortina.

Sinner disse no all’Ariston, Franzoni apre

Jannik Sinner aveva già declinato l’invito al Festival di Sanremo, scegliendo di concentrarsi esclusivamente sulla stagione sportiva. Una linea chiara, coerente con la sua idea di priorità e programmazione. Diversa, almeno in prospettiva, la posizione di Giovanni Franzoni. Lo sciatore azzurro, impegnato ai Giochi di Milano-Cortina 2026, non ha chiuso la porta al palco dell’Ariston: “Sarebbe bello”, ha spiegato, pur rimandando tutto agli impegni agonistici .

Un’apertura che racconta un approccio più flessibile, senza però perdere di vista la centralità della pista. Tra i due resta un’amicizia sincera, nata lontano dai riflettori e cresciuta tra risultati e sacrifici. Sanremo, in fondo, è solo una sfumatura diversa di un percorso che per entrambi resta prima di tutto sportivo.

Mattarella protagonista ai Giochi: l’abbraccio a Goggia

Se il Festival divide simbolicamente Sinner e Franzoni, a unire l’Italia sportiva ci ha pensato Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica è stato tra i grandi protagonisti istituzionali di Milano-Cortina 2026, con visite e parole che hanno colpito gli atleti.

A Sofia Goggia, bronzo nella discesa libera e prima donna a salire sul podio per tre Olimpiadi consecutive nella stessa disciplina, Mattarella ha rivolto complimenti calorosi durante l’incontro ufficiale ai Giochi . Un riconoscimento simbolico per un’atleta che ha completato un percorso olimpico straordinario, impreziosito da tre medaglie in tre edizioni diverse. Il Capo dello Stato, ancora una volta, ha scelto parole semplici ma incisive, capaci di restare.

Il siparietto con Arianna Fontana: tra elogi e scaramanzia

Ma il momento più curioso è arrivato con Arianna Fontana. In collegamento, il Presidente si è lasciato andare a un “Sei formidabile”, prima di chiudere con un saluto carico di scaramanzia . Un siparietto spontaneo che ha mostrato il lato più umano delle istituzioni, in un’Olimpiade che nel 2026 vive anche di simboli e di emozioni condivise.

La fuoriclasse dello short track ha incassato l’ennesimo attestato di stima, confermando il suo ruolo centrale nello sport italiano. Tra medaglie, Festival e amicizie trasversali, il 2026 racconta così un’Italia sportiva che si muove su più palcoscenici. C’è chi sceglie solo la competizione e chi tiene aperta una porta alla musica. Ma alla fine, a parlare, restano sempre i risultati.