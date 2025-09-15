Virgilio Sport
ALTRI SPORT SPORT INVERNALI

Franzoso morto dopo due giorni di coma, fatale l’incidente in Cile: un anno dopo Lorenzi Sestriere piange Matteo

Dopo la scomparsa di Matilde Lorenzi nell'ottobre del 2024 Sestriere piange un altro dei suoi "figli agonistici", Matteo Franzoso, deceduto dopo due giorni di coma per le conseguenze di un trauma cranico

Pubblicato:

Matteo Morace

Matteo Morace

Live Sport Specialist

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Non c’è stato niente da fare per Matteo Franzoso. Dopo due giorni di coma il discesista italiano si è spento in una clinica di Santiago del Cile. A darne la notizia i sanitari locali, che hanno spiegato come sia stato fatale il trauma cranico riportato dopo la grave caduta di sabato 13 settembre in occasione di un allenamento sulla pista di La Parva. Per Sestriere dove Matteo si allenava ed era cresciuto agonisticamente si tratta del secondo lutto nel giro di un anno dopo che nell’ottobre del 2024 si era spenta Matilde Lorenzi.

Il comunicato della FISI

A diffondere la notizia della scomparsa di Franzoso in Italia è stata la Federazione italiana, che sul proprio sito ha diramato una lunga nota ufficiale di cui vi riportiamo un estratto: “Si è spenta in una clinica di Santiago del Cile la giovane vita di Matteo Franzoso. A darne la notizia i sanitari locali, che hanno informato la commissione medica FISI e il Presidente federale. Il 25enne atleta azzurro non ha superato le conseguenze del trauma cranico e del conseguente edema cerebrale, che si era creato dopo la caduta avvenuta sabato durante un allenamento sulla pista di La Parva, a 50 km dalla capitale cilena”.

In aggiornamento…

Franzoso morto dopo due giorni di coma, fatale l’incidente in Cile: un anno dopo Lorenzi Sestriere piange Matteo Federica Brignone cade nel gigante e si frattura tibia e perone. Foto

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Como - Genoa

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio