Frase sessista: punito Ferrero

"La porta è come una donna, va penetrata". Questa dichiarazione è costata al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero 15 giorni di inibizione e 5 mila euro di multa alla società ligure.

Lo ha deciso la Procura Federale della Figc nel cui comunicato si parla, proprio in riferimento alla frase pronunciata in zona mista il 7 aprile scorso dopo il pareggio con il Genoa, di "una dichiarazione offensiva e denigratoria del movimento calcistico (e non solo) femminile, riferendosi ai calciatori della Sampdoria".

SPORTAL.IT | 02-07-2018 17:20