Frasi Collovati: interviene la moglie Caterina.

"In molti mi chiedete un parere su quanto detto da mio marito a Quelli che il calcio – ha scritto su Facebook -. Consiglio alle donne che ora si rivoltano per la tattica d'indignarsi per offese ben più gravi. Le vere discriminazioni sono altre, non le questioni calcistiche. E su queste vi assicuro che Fulvio Collovati è un Signore con la S maiuscola e lotta al mio fianco, da anni, per i veri diritti delle donne, sia davanti che dietro le telecamere. Detto questo, da donna, trovo assurdo doverci omologare tutti al 'politicamente corretto' e alla visione del mondo unisex. Ognuno di noi deve avere il sacrosanto diritto di esprimere ciò che pensa".

SPORTAL.IT | 18-02-2019 18:50