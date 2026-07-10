I fratelli Balotelli finalmente insieme all'Al-Ittifaq: Enock e Mario nella galleria dei fratelli-compagni di squadra

Dal campetto dell'oratorio agli Emirati Arabi Uniti, l'ex attaccante azzurro si ricongiunge con il fratello minore: tanti casi simili nella storia del calcio

Riunire le famiglie è sempre bello, in particolare se nella stessa squadra. E’ il destino, poco comune nel mondo del calcio, che accomuna i fratelli Balotelli: dalla prossima stagione i due vestiranno la maglia dell’’Al-Ittifaq

I fratelli Balotelli insieme

Enock Barwuah infatti raggiungerà il fratello Mario Balotelli all’Al-Ittifaq, negli Emirati Arabi Uniti, dove l’ex attaccante azzurro giocherà la sua seconda stagione. “Abbiamo giocato insieme solo al parchetto”, ha raccontato Mario a SportMediaset, mentre Enock ha commentato: “È arrivato il momento giusto per giocare insieme”.

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La carriera di Mario

Le loro carriere avevano seguito strade molto diverse. Mario è stato l’emblema di un giocatore che avrebbe potuto fare tanto e che ha fatto pochissimo, in rapporto al talento. Esplode giovanissimo con l’Inter, dove debutta in Serie A a soli 17 anni e conquista tre Scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e la Champions League del 2010 sotto la guida di José Mourinho. Poi il passaggio al Manchester City, dove vince la Premier League 2011-2012, una FA Cup e una Community Shield.

Il ritorno in Italia

Nel 2013 torna in Italia con il Milan, disputando un ottimo primo anno e mezzo e rilanciando la propria carriera. Successivamente veste le maglie di Liverpool, ancora Milan, Nizza (dove ritrova continuità e realizza oltre 40 gol in due stagioni), Marsiglia, Brescia, Monza, Sion, Adana Demirspor e, infine, Genoa. Bagliori anche con la Nazionale italiana, con la quale a Euro 2012 segna una storica doppietta alla Germania in semifinale, prima della sconfitta contro la Spagna nell’atto conclusivo.

La carriera di Enock

Enock Barwuah, fratello minore di Mario, nel corso degli anni ha vestito le maglie di diverse squadre tra Serie D, Eccellenza e Promozione, distinguendosi soprattutto per le sue qualità fisiche e il fiuto del gol. Pur non essendo mai approdato nel calcio professionistico di alto livello come il fratello, è riuscito a ritagliarsi spazio in numerosi club del panorama dilettantistico, diventando un volto conosciuto del calcio locale.

Le coppie celebri di fratelli

Nel corso della storia del calcio sono stati numerosi i casi di fratelli che hanno condiviso lo stesso spogliatoio, arrivando a giocare insieme sia nei club sia nelle rispettive nazionali. Alcune coppie sono diventate vere e proprie leggende, come Frank e Ronald de Boer. I gemelli olandesi hanno giocato insieme per Ajax, FC Barcelona e Rangers Glasgow, con l’Ajax hanno vinto la Champions League 1994-1995.

Dai Baresi agli Inzaghi

In Italia i fratelli Franco e Giuseppe Baresi hanno giocato sulle due sponde opposte di Milano, ma hanno condiviso la maglia della Nazionale italiana e sono stati convocati insieme anche al Mondiale 1986. Altre coppie di fratelli italiani sono stati gli Inzaghi al Piacenza, i Filippini e gli Zenoni in diverse squadre. Altre coppie celebri: Gary Neville e Phil Neville, fratelli simbolo del Manchester United degli anni novanta e duemila, Yaya e Kolo Touré, insieme nella Nazionale della Costa d’Avorio e compagni di squadra al Manchester City.

Dai Laudrup ai Charlton

Andando più indietro nel tempo, impossibile non menzionare Michael e Brian Laudrup, fratelli danesi; Ronald e Erwin Koeman, insieme nell’Olanda campione d’Europa 1988; Kévin-Prince e Jérôme Boateng, fratellastri e compagni da giovani nell’Hertha Berlino; Eden e Thorgan Hazard, insieme nel Belgio. Scavando ancora nel tempo, i mitici fratelli Charlton, che hanno vinto insieme il Mondiale 1966 con la maglia dei Tre Leoni.