Frattesi e l'addio sofferto all'Inter, il cancello giallo, le esultanze e il rimpianto: "Forse eravamo incompatibili"

Quelle vene sulla fronte e sul collo che s’ingigantivano, quelle urla quasi disumane prima della corsa per aggrapparsi al cancello giallo per gridare tutta la sua gioia faccia a faccia con i tifosi: quante volte l’abbiamo visto così Frattesi a San Siro, in campionato come in Champions, ma l’avventura in nerazzurro dell’ex Sassuolo è terminata. Ufficiale, dopo qualche brivido, il suo passaggio alla Lazio. Ogni anno, ormai, il suo nome appariva tra quello dei possibili partenti. Nè con Inzaghi nè con Chivu il centrocampista è mai riuscito a guadagnarsi un posto da titolare nonostante gol belli e pesanti e quella caratteristica, che è unica sua, di spezzare le partite con i suoi imperiosi inserimenti.
Il post commosso di Frattesi
Ora che è tutto definito Frattesi ha voluto salutare i suoi ex tifosi con uno struggente post sui social dove si evincono anche rimpianti per quel che avrebbe potuto essere e non è stato: “E’ vero… forse non eravamo destinati a stare insieme , forse eravamo incompatibili. Abbiamo avuto alti e bassi , ma quei momenti lí’ abbiamo spaccato il cielo a metà. È stato l’onore più grande della mia vita giocare per voi , poi quando vedevo San siro che spingeva… mi sentivo imbattibile. Purtroppo dopo quella maledetta finale qualcosa in me è cambiato ed è giusto che rimanga all’Inter solo chi può dare il 101%. Vi ho voluto bene come fratelli e sorelle , sarò sempre il vostro primo tifoso. Davide. P.S. Il cancello giallo è il mio eh”.
Il rimpianto dei tifosi
Tante le reazioni al post: “Averti tra le nostre frecce é sempre stata un arma in più di cui andare fieri, divertiti e sii felice” e poi: “In bocca al lupo ragazzo, ci hai fatto godere come pochi…Sarai interista per sempre” e anche: “IL CANCELLO GIALLO DI SAN SIRO SARÀ SEMPRE IL TUO, ANCHE SE AVVOLTE È DIFFICILE RICONTRARSI, SPERERÒ SEMPRE IN UN TUO RITORNO CON NOI”, oppure: “Hai sempre meritato più spazio e continuità e ora finalmente potrai riceverli anche se fa malissimo separarci, sei stato fondamentale per la nostra squadra nelle notti più importanti, e diciamocelo chiaramente quella notte, quella finale, se avessi giocato titolare NON SAREBBE MAI E POI MAI finita così, lo sai tu e lo so io come tutti i tifosi che ti hanno iniziato ad amare grazie alla tua semplicità, umiltà e forza”
C’è chi scrive: “Grande Davidino sempre nel cuore..il gol contro il barca rimarrà per sempre il ricordo più bello” e poi: “Per me è un ottimo giocatore e dodicesimo uomo in campo. Apprezzo anche l’uomo che é, ma le leggende sono altre. Se lui è leggenda i vari Zanetti, Bergomi, Meazza, Facchetti che sono?” e ancora: “Ho sempre sperato che ti prendessi l’Inter a centrocampo perché ci hai sempre messo l’anima e l’attaccamento che in questo calcio moderno sta diventando sempre una rarità…Grazie per aver amato la nostra Inter”, oppure: “Non ho mai capito e mai capirò come sia stato possibile non trovarti un posto in squadra, la cattiveria e la grinta che ci mettevi tu non si vede spesso”
I tifosi sono dalla sua parte: “Grazie per i gol e pure le esultanze indimenticabili! Non guarderò più ai cancelli di San Siro allo stesso modo” e poi: “Davide sei un grande giocatore ma innanzitutto un grandissimo uomo. Spero che nella Lazio tu possa ritrovare lo spazio che meriti di avere e soprattutto ritrovare la tua giusta dimensione.” e anche: “Impossibile dimenticare il Verona al 93′ avvinghiato al cancello giallo a esultare con noi, i gol nei derby, Monaco col Bayern e la semifinale col Barça. Hai sempre sputato sangue per noi. Chi la maglia ha onorato, non verrà mai dimenticato. Buona fortuna a Roma” e infine: “Ci hai fatto vivere delle gioie che rimarranno per sempre. In bocca al lupo per il tuo futuro Davide Frattesi”